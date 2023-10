Devoteam Germany ernennt Michael Hanspach zum neuen Head of Trust & Cyber Security

Experte mit einer einzigartigen Kombination aus Forschung und langjähriger Erfahrung in IT-Sicherheit übernimmt Schlüsselrolle bei Devoteam Germany

Weiterstadt / Frankfurt am Main, 06. Oktober 2023 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das seit mehr als 25 Jahren Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise begleitet, gibt Dr. Michael Hanspach als neuen Head of Trust & Cyber Security Devoteam Germany bekannt. Der promovierte Informatiker und ehemalige Sicherheitsforscher bringt fundiertes Fachwissen im Bereich IT-Sicherheit mit, das er sowohl in der Praxis als auch in der Forschung erworben hat.

Einzigartige Fähigkeiten, die zu neuen Strategien inspirieren

Michael Hanspach blickt auf einen vielseitigen Lebenslauf zurück und konnte vor allem in seiner langjährigen Beschäftigung als Cybersecurity Consulting Manager bereits für zahlreiche Unternehmen eine erfolgreiche Automatisierung von Sicherheitsstandards verwirklichen. Auch in seiner neuen Position als Head of Trust & Cyber Security bei Devoteam möchte Hanspach dieses Ziel verfolgen und hat dabei den Anspruch, noch effizientere Sicherheits-Services zu entwickeln.

Thomas Breuer, CEO Devoteam Germany, schätzt die Expertise, welche Hanspach mit in seine neue Position bringt: „Die einzigartige Kombination aus Theorie, Forschung und langjähriger, praxisorientierter Erfahrung sorgt dafür, dass Michael Hanspach sich durch sein unvergleichliches Reservoir an Kompetenz und fachlicher Expertise besonders gut für seine Rolle als neuer Head of Trust & Cyber Security eignet. Daher freue ich mich einen neuen Kollegen willkommen heißen zu dürfen, der nicht nur dazu bereit ist, sich den aktuellen Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden zu stellen, sondern darüber hinaus auch zukunftsorientierte Strategien entwickeln möchte, mit dem Ziel innovative Sicherheitsservices zu schaffen und gleichzeitig die digitale Transformation weiter voranzutreiben.

Gemeinsam neue Wege gehen

„Devoteam ist ein Unternehmen, dass nicht nur mit der Zeit geht, sondern sich gegenüber neuen Technologien und Entwicklungen stets aufgeschlossen zeigt“, erklärt Michael Hanspach. „Das hat mich von Anfang an dazu inspiriert, Teil dieses Umfelds zu werden, das sich nicht nur für Technologie begeistert sondern an der Speerspitze aktueller Technologieentwicklungen steht.“

Zentral für Hanspach ist dabei auch künftig die Zusammenarbeit mit Partnern und Hyperscalern. Diese gilt es weiter zu stärken, um für Unternehmenskunden bedeutende Mehrwerte zu schaffen und so ein einzigartiges Angebot an maßgeschneiderten Lösungen und Anwendungen sowie einen kundenorientierten Service bieten zu können. Zudem möchte Michael Hanspach mit der engen Kooperation und dem Netzwerk an branchenführenden Partnern künftig das Verständnis für die Bedeutung effektiver Cybersecurity-Strategien seitens der Unternehmenskunden schärfen.

Cybersecurity im Fokus

Der Bereich Cybersecurity ist derzeit von massiven Personalengpässen betroffen und konfrontiert Unternehmen mit vielfältigen Herausforderungen. Daher macht es sich Michael Hanspach in seiner neuen Position zum Ziel, neue und innovative Ansätze zu schaffen, um Sicherheitsmaßnahmen einerseits effizienter umzusetzen und dabei gleichzeitig die Auswirkungen des vorherrschenden Fachkräftemangels zu mitigieren.

Insbesondere vor dem Hintergrund der sich stetig weiterentwickelnden Bedrohungslage treten Probleme wie Hacking-Angriffe in Form von Supply Chain Attacks und Ransomware immer häufiger auf und stellen Unternehmen zunehmend vor technologische und strategische Herausforderungen. Auch hier möchte der neue Head of Cybersecurity und Cybertrust effiziente Sicherheitskonzepte erstellen, effektive Mitarbeitertrainings anbieten und somit ein tiefgreifendes Sicherheitsbewusstsein schaffen und das Schadenspotenzial langfristig senken.

Klare Ziele vor Augen

Für die Zukunft von Devoteam hat Michael Hanspach bereits klare Ziele vor Augen: „Vor allem im Bereich der automatisierten Cybersecurity stoßen viele Unternehmen derzeit an ihre Grenzen. In der Vergangenheit hat Devoteam in den Bereichen Identity & Access Management sowie Zero Trust bereits eine technische Tiefe erreicht, die nur selten am Markt zu finden ist. Daher freue ich mich bereits darauf, gemeinsam mit Devoteam weitere innovative Ansätze zu finden, um eine effiziente und effektive Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen voranzutreiben. Zudem blicke ich mit Vorfreude der Herausforderung entgegen, mit den künftigen Entwicklungen und Veränderungen der IT-Landschaft Schritt zu halten und kontinuierlich an neuen, effektiven und innovativen Lösungen zu arbeiten.“

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

