Neues Workbook: Leadership: 82 Methoden für die Arbeit mit Führungskräften. Praxis-Methoden für Training, Coaching und Facilitation mit visueller Umsetzung

Bonn – Gute Führungstrainings bieten den Teilnehmenden Impulse, Abstand vom Führungsalltag zu gewinnen, sich persönlich weiterzuentwickeln und tragende Beziehungen zu den Mitarbeitenden aufzubauen. Hierzu liefert der Autor Tobias Seibel 82 handlungsorientierte Methoden mit ausgestalteten Flipcharts, die zugleich als Vorlagen genutzt werden können. Das Buch ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Der Aufbau der Sammlung folgt einer klassischen Workshop-Dramaturgie. Leser:innen können themenspezifisch die passenden Übungen herausfiltern und einsetzen. Die Vielfalt der dargestellten Methoden bietet sowohl unerfahrenen als auch routinierten Trainer:innen ein breites Repertoire mit Bausteinen und Inputs an, aus denen eine Führungskräfteentwicklung von 5 bis 6 Trainingstagen gestaltet werden kann. Zahlreiche der vorgestellten Präsenzmethoden lassen sich auch ohne großen Aufwand in den digitalen Raum übertragen. Ein eigenes Kapitel gibt hierzu praktische Umsetzungshinweise.

Beispiele aus dem Buch: Im Rahmen des Themeneinstiegs steht das Voneinander-Lernen sowie der Aufbau von Vertrauen im Vordergrund. Teilnehmende erhalten z.B. zu dritt oder zu viert Feedback zu ihren vermuteten Führungsqualitäten und entwickeln in „Führungsperspektiven“ Ideen zu guter und schlechter Führungsarbeit. Im Hauptteil des Workshops erarbeiten Führungskräfte in „Let‘s talk about Needs“, was sie von sich selbst, ihrem Vorgesetzten, ihrem Team sowie den einzelnen Mitarbeitenden brauchen, um ihre Führungsrolle gut auszufüllen. Führungsarbeit ist in erster Linie Beziehungsarbeit: Im „Kommunikationswirbel“ erleben Teilnehmende, wie sich das eigene verbale und nonverbale Verhalten auf Gespräche auswirkt. Anders als der Titel „Das ICH-Syndrom“ vermuten lässt, führen zwei Personen ein Gespräch, wobei für einen von beiden die Worte „ich“, „mich“ und „mein“ tabu sind. In einer Aufstellungsarbeit positionieren sich alle so im Raum, dass ihr persönlicher Führungsstil deutlich wird. Die elementaren Bausteine der Mitarbeitermotivation lernen Führende im „Motivationshaus“ kennen und gleichen die Faktoren des Modells exemplarisch an einem Mitarbeitenden ab: Bei welchen Punkten ist Potenzial? Welche würde er oder sie gerne angehen? Das konkrete Erleben und Reflektieren von Führung zu ermöglichen, ist Schwerpunkt eines weiteren Kapitels: In der Outdoor-Übung „Rettet die Erde“ darf die Aufmerksamkeit der Rettenden keinen Moment nachlassen, wenn eine Person an Seilen gehalten und unter Zeitdruck zur entscheidenden Aktion geführt wird. Auf dem „Strategiepfad“ entwickelt die Führungskraft gemeinsam mit dem Team ein Vorgehen, um durch ein Feld aus Quadraten den richtigen Weg zum Ziel zu finden. Die anschließenden Methoden bieten die Möglichkeit, diese Teamaktionen und das Agieren der jeweiligen Führungskraft zu reflektieren. Ein eigenes Kapitel legt den Schwerpunkt auf den Kompetenzen des Moderierens, die eine Führungskraft braucht, um gemeinsam mit den Mitarbeitenden zielführend an Ideen, Lösungen und Strategien zu arbeiten. Dazu werden zunächst „Moderations-Basics“ bereitgestellt und im zweiten Teil die „Moderation live“ mit praktischen Übungen gestaltet.

Leserinnen und Lesern stehen buchbegleitende Arbeitsmaterialien zum Download zur Verfügung bestehend aus Teilnehmerhandouts sowie zahlreichen PowerPoint-Vorlagen zu den Methoden.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: https://www.managerseminare.de/tb/tb-12150

Tobias Seibel: Leadership: 82 Methoden für die Arbeit mit Führungskräften. Workbook für Training, Coaching und Facilitation. managerSeminare, Bonn 2023, 304 S. plus Download-Materialien, kt., ISBN 978-3-949611-19-3, 49,90 Euro oder als ebook 44,99 Euro.

