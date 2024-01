Neues Transparenzprogramm für höchste Kundenzufriedenheit

BEN.LIVE – ein einzigartiges, digitales Programm für mehr Transparenz zwischen Kunde und Dienstleister

Mallorca Engel Services, der Marktführer für 5***** Maintenance auf Mallorca, freut sich, die Einführung seines bahnbrechenden Transparenzprogramms BEN.LIVE bekannt zu geben.

Das Programm wurde entwickelt, um Kunden einen optimalen Einblick in die erbrachten Serviceleistungen zu bieten und ihre Zufriedenheit zu maximieren. Mit BEN.LIVE setzt Mallorca Engel Services neue Maßstäbe in Sachen Transparenz und Kundenorientierung.

Das Transparenzprogramm BEN.LIVE von Mallorca Engel Services steht für ein Höchstmaß an Offenheit und Rückverfolgbarkeit. Es umfasst verschiedene Elemente, die darauf abzielen, Kunden umfassende Einblicke in ihre Dienstleistungen zu gewähren.

Dazu gehören u.a.:

1. Transparente Preiskalkulation: BEN.LIVE gewährleistet eine klare und transparente Preiskalkulation. Kunden erhalten vor Beginn der Dienstleistung eine detaillierte Übersicht über alle Kosten. So werden keine Überraschungen oder versteckte Gebühren befürchtet, und Kunden können sich auf eine faire und nachvollziehbare Preisgestaltung verlassen.

2. Offene Kommunikation: Mallorca Engel Services legt großen Wert auf klare und offene Kommunikation. Kunden werden regelmäßig über den Fortschritt ihrer Serviceaufträge informiert und erhalten Updates über den Zustand ihrer technischen Anlagen. Das engagierte Team von BEN.LIVE steht den Kunden jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unklarheiten zu beseitigen.

3. Transparenz durch innovative Technologie: BEN.LIVE nutzt modernste Technologien, um Transparenz zu ermöglichen. Kunden haben Zugang zu einer benutzerfreundlichen Online-Plattform, auf der sie den Status ihrer Serviceaufträge in Echtzeit verfolgen können. So haben sie volle Kontrolle und können den Fortschritt der Arbeiten verfolgen.

4. Detaillierte Berichterstattung: Als Teil des Transparenzprogramms erstellt BEN.LIVE nach jeder abgeschlossenen Serviceleistung umfassende Berichte und Dokumentationen. Diese enthalten sämtliche Details über den Zustand der technischen Anlagen, die ergriffenen Maßnahmen und Empfehlungen für zukünftige Wartungsarbeiten, inkl. der Wartungsberichte.

5. Innerhalb von BEN.LIVE ist auch die Funktion der Darstellung des Stromverbrauchs, der Bodenfeuchtigkeit des Gartens, wie auch die Feuchtigkeit im Hause integriert.

Kunden erhalten somit eine umfassende Übersicht über die erbrachten Leistungen und sind umfassend über ihre Immobilie informiert.

Das Transparenzprogramm BEN.LIVE vom Mallorca Engel Services ist ein wichtiger Schritt in Richtung langfristiger Kundenzufriedenheit. Es ermöglicht es Kunden, Vertrauen aufzubauen, indem es ihnen klare Einblicke in die erbrachten Serviceleistungen gewährt. Durch die offene Kommunikation und die Bereitstellung umfassender Informationen wird den Kunden ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Dem Mallorca Engel Services liegt die Kundenzufriedenheit am Herzen. Mit unserem neuen Transparenzprogramm BEN.LIVE machen wir einen großen Schritt nach vorne und setzen neue Standards für Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen“, sagt Thomas Pflaum, Sprecher der Geschäftsleitung der Mallorca Engel Services. „Wir sind überzeugt, dass BEN.LIVE dazu beiträgt, unsere Kunden noch besser zu verstehen und ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.“

Mallorca Engel Services steht weiterhin für herausragende Dienstleistungen und ist stolz darauf, mit BEN.LIVE seinen Kunden ein einzigartiges Maß an Transparenz und Kundenzufriedenheit bieten zu können.

Für weiterführende Informationen: www.mallorcaengel.com/ueber-uns/ben.live

BEN.LIVE selber ausprobieren:

www.mallorcaengel-ben.com

Benutzer: MMuster

Passwort: MMuster#2023

ALLES RUND UM IHRE IMMOBILIE

Ihre Immobilie ist es sicher wert nicht nur betreut, sondern gemanagt zu werden!

– Immobilienmanagement inkl. Betreuung – Poolservice und Pooltechnik – Gartenservice – Reinigungen – Hausverwaltungen mit hauseigener Buchhaltung – Finca-Gästebetreuung – Fachabteilungen für alle Handwerkergewerke – technische Wartungen – Administration/Formalitäten – Versicherungen – Immobilienan- und Verkauf –

Inselweit sorgt das gesamte Team mit mittlerweile über 60 Angestellten und Partnern der Fachabteilungen mit einer umfangreichen Fahrzeugflotte für Ihr persönliches Wohlempfinden, indem wir für den nachhaltigen Werthalt und Wertsteigerung Ihrer Immobilie sorgen!

Wenn Sie für Ihre Immobilie einen kompetenten, vertrauensvollen und zuverlässigen Dienstleister wünschen, sind wir die Richtigen!

