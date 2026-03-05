Neues Montagewerk in Rumänien: Schmitz Cargobull treibt Produktion in Zentraleuropa voran

Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender Schmitz Cargobull AG: „Mit dem neuen Standort schließen wir eine strategische Lücke in unserem internationalen Produktionsnetzwerk und stärken unsere Nähe zu den Transportunternehmen in Zentraleuropa. Unser Ziel ist es, sie mit zuverlässigen und innovativen Transportlösungen zu unterstützen, die dauerhaft konkreten Mehrwert schaffen. Dazu gehören qualitativ hochwertige Fahrzeuge, kurze Lieferzeiten, eine leistungsstarke 24/7-Ersatzteilversorgung sowie ein umfassendes Serviceangebot – von der Finanzierung über Trailer Telematik-Lösungen bis hin zum Gebrauchtfahrzeugvertrieb.“

Mit einem Marktanteil von 25 Prozent in Europa (Geschäftsjahr 2024/25) zählt Schmitz Cargobull zu den führenden Herstellern von Sattelaufliegern und ist Marktführer in den Segmenten Curtainsider S.CS, Kühlfahrzeuge S.KO COOL, Sattelkipper S.KI und Trockenfrachtauflieger S.BO.

In Zentraleuropa ist das Unternehmen fest im Markt etabliert und erreicht einen Marktanteil von 31 Prozent. In Rumänien ist Schmitz Cargobull mit seinem Produktportfolio Marktführer in den Segmenten Curtainsider, Kühlfahrzeuge und Sattelkipper.

Mit seiner rumänischen Landesgesellschaft Schmitz Cargobull Romania hat das Unternehmen bereits über 50.000 Trailer ausgeliefert – ein deutlicher Beleg für das Vertrauen der Kunden. Ein leistungsfähiger Ersatzteilvertrieb und ein Netzwerk von rund 30 autorisierten Service Partnern sichern kurze Reaktionszeiten und eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit.

Investitionen und Kapazitäten am neuen Standort

Für das neue Montagewerk investierte Schmitz Cargobull rund 3,5 Millionen Euro. Auf einer Produktionsfläche von 6.000 m² können im Einschichtbetrieb bis zu 80 Einheiten pro Woche gefertigt werden. Ergänzend steht eine bis zu 45.000 m² große Außenfläche zur Verfügung. Derzeit sind am neuen Standort 25 qualifizierte Fachkräfte beschäftigt, die für effiziente Abläufe sorgen und optimal integrierte Lösungen für Kunden und Partner umsetzen. In den kommenden Jahren soll der Standort in Rumänien weiter ausgebaut werden. Quelle: Schmitz Cargobull