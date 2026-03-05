ADLON stärkt Digital Workplace mit neuem Head of Applications

Nikolaus Streich übernimmt Verantwortung für Microsoft-365-Anwendungen, KI-Integration und Security by Design

Ravensburg, im März 2026 – ADLON Intelligent Solutions erweitert sein Führungsteam: Seit dem 1. März 2026 verantwortet Nikolaus Streich als Head of Applications im Geschäftsbereich Digital Workplace die strategische und technologische Weiterentwicklung der Anwendungslandschaft. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des digitalen Arbeitsplatzes und der Integration moderner Technologien aus Microsoft 365 wie SharePoint Online, Power Platform und Microsoft Copilot. Mit seiner Erfahrung in Modern Work, KI und IT‑Security stärkt er das Portfolio für sichere und produktive Arbeitsumgebungen.

Von der Systemintegration zur Modern-Work-Exzellenz

Nikolaus Streich blickt auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Microsoft‑Umfeld zurück. Nach seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration war er in einem internationalen Industrieunternehmen tätig, wo er Exchange‑Migrationen, Cloud‑Einführungen und den Aufbau von Microsoft 365-Strukturen begleitete.

Im weiteren Verlauf übernahm er Verantwortung als Technical Lead und später als Senior Manager für ein Team, das Microsoft 365, Teams, SharePoint Online, Azure AD (heute Entra ID), Prozessautomatisierung und KI‑Entwicklung betreute.

Sein Schwerpunkt: Technologien konsequent an Business Value ausrichten. „Mich begeistert, wie technische Funktionen und Unternehmensprozesse zusammenfinden. Entscheidend ist nicht das Feature selbst, sondern der Nutzen für die Menschen und das Unternehmen“, sagt Nikolaus Streich. „Viele IT‑Verantwortliche sagen, die IT ist dann gut, wenn man sie nicht bemerkt. Ich sehe das anders: Eine gute IT ist sichtbar – nämlich dann, wenn sie durch echten Mehrwert und Business Value den Unterschied macht.“

Strategische Weiterentwicklung des Digital Workplace

In seiner neuen Rolle treibt Nikolaus Streich die Weiterentwicklung des ADLON‑Portfolios voran. Sein Aufgabenbereich umfasst:

Ausbau moderner Anwendungen auf Basis von Microsoft 365

Integration von Microsoft Copilot und KI‑Features in Geschäftsprozesse

Entwicklung produktiver Apps für Zusammenarbeit und interne Kommunikation

Sicherstellung hoher Sicherheitsstandards nach dem Prinzip Security by Design

Förderung eines zukunftsfähigen Team‑ und Wissensaufbaus im Modern‑Work‑Umfeld

„Wir prüfen neue Funktionen nicht nur technisch, sondern immer mit Blick auf den Nutzen. Das Ziel ist, Kund*innen Werkzeuge zu geben, die ihre Arbeit leichter, schneller und sicherer machen“, betont Nikolaus Streich.

Kultur, Geschwindigkeit und Gestaltungsspielraum als Entscheidungsfaktoren

Ausschlaggebend für seinen Wechsel war insbesondere die Unternehmenskultur.

„ADLON ist offen, agil und nahbar. Die Wege sind kurz und es ist ausdrücklich erwünscht, Dinge aktiv mitzugestalten. Ideen können schnell umgesetzt und Verantwortung aktiv übernommen werden. Genau dieses Umfeld habe ich gesucht.“

Stärkung der strategischen Ausrichtung

„Die Weiterentwicklung unserer Anwendungen hin zu KI‑gestützten und sicher ausgerichteten Lösungen ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie“, sagt Sebastian Eberle, Geschäftsführer von ADLON Intelligent Solutions. „Nikolaus Streich bringt tiefes technisches Verständnis für Modern Work, Microsoft 365, Copilot und automatisierte Geschäftsprozesse mit. Mit seiner Expertise schaffen wir ein noch stärkeres Zusammenspiel aus Produktivität und IT‑Security und stärken damit unser Portfolio für die Zukunft.“

Adlon.de

Über Adlon Intelligent Solutions

Modernes Arbeiten nimmt Fahrt auf und die Geschwindigkeit der Entwicklungen reißt nicht ab. Damit mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne sicher unterwegs sind, gestaltet ADLON den digitalen Arbeitsplatz mit hohem Sicherheitsdenken. Und das seit 35 Jahren. ADLON-Services basieren auf dem NIST-Cybersecurity Framework. Sicherheit ist so kein Add-on, sondern Bestandteil der Leistungen rund um IT-Security, Infrastruktur, Client-Management, Operations, Collaboration und Workplace-Automation/KI.

Fakten zu Adlon

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz

Fokus: der digitale Arbeitsplatz mit Security Fokus nach NIST

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

Mehr Informationen unter Adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail sabrina.Duer@Adlon.de

Kontakt Profil – PR-Agentur

Ihr Ansprechpartner: Martin Farjah

Profil Public Relations oHG | Husarenstraße 74| D-38102 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531 / 387 33-22| E-Mail m.farjah@profil-pr.com