Neues Firmengebäude für KYOCERA Fineceramics Medical GmbH in Waiblingen

Kyoto/Esslingen, 9. Oktober 2024. Kyocera bekommt einen neuen Standort: Das im April gegründete Unternehmen KYOCERA Fineceramics Medical GmbH (KFMG), das sich auf die Herstellung hochwertiger Keramikkugelköpfe für Hüftprothesen und andere implantologische Anwendungen spezialisiert hat, wird zukünftig in Waiblingen, in der Nähe von Stuttgart, produzieren. Dazu fand am 4. Oktober der Spatenstich statt, bis September 2025 soll der Bauprozess abgeschlossen sein.

Hochmodernes Baukonzept

Das gesamte Gelände beträgt 10.800 m², 5.400 m² davon stehen für die Produktionsstätte zur Verfügung, die bereits bis Juli 2025 fertig gestellt werden soll. Zusätzlich entfallen 1.400 m² für Bürogebäude, das als Open-Space-Office konzipiert ist. Damit ist Platz für bis zu 100 Mitarbeitende. „In Waiblingen entsteht ein hochmodernes Werk, die Produktion wird hochgradig automatisiert ablaufen. Außerdem ist das Gebäude so gestaltet, dass die heute geltenden strengen Regeln im Hinblick auf CO2-Neutralität, ESG-Normung, DGNB- und/oder LEED-Zertifizierung eingehalten oder gar übertroffen werden. Damit haben wir die perfekte Basis für unseren Unternehmenserfolg gefunden. Hier werden wir der steigenden Nachfrage nach medizintechnischen Keramik-Lösungen begegnen“, erklärt Dr. Carsten Rußner, Präsident der KYOCERA Fineceramics Medical GmbH und KYOCERA Fineceramics Europe GmbH. Ganze 30 Millionen Euro investiert das Unternehmen im ersten Schritt in den Standort, ein zweiter Bauabschnitt mit einem Investitionsvolumen von 20 bis 30 Millionen Euro soll folgen. Die erste Auslieferung der hergestellten Produkte ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Die Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Fabian Preuss und Uwe Kemmer, ist überzeugt, dass sich die Investitionen lohnen werden: „Nachdem Kyocera seine medizintechnischen Produkte bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in Japan vertreibt, werden wir durch den neuen Standort nun auch in Europa im Medizinbereich präsent sein und unsere nachhaltigen Lösungen für medizintechnische Anwendungen aus Keramik anbieten können.“

Auch Kunihiko Ueki, Präsident der KYOCERA Europe GmbH, freut sich über die neue Betriebsstätte: „Kyocera setzt sich mit jeder Idee das Ziel, das Leben der Menschen einfacher zu gestalten. Dafür bedarf es Fortschritt und Innovation, die unsere Ingenieure tagtäglich und mit

voller Begeisterung leben. Auch am Standort in Waiblingen werden wir mit dieser Philosophie in die Produktion gehen, um europa- und weltweit medizintechnische Keramiklösungen anbieten zu können.“

Übersicht über das neue Firmengebäude der KFMG

Name: KYOCERA Fineceramics Medical GmbH

Standort: Waiblingen, Baden-Württemberg, Deutschland

Gesamtinvestition: Bis zu 60 Millionen Euro; Erste Bauphase: 30 Millionen Euro; Zweite Bauphase: 20-30 Millionen Euro

Gesamtfläche: 10.800 m2; Davon 5.400 m2 Produktionsfläche und 1.400 m2 Bürofläche

Zeitplan: Baubeginn: Oktober 2024: Produktionsbeginn: erstes Quartal 2026

Produkte: Feinkeramische, medizintechnische Produkte, in erster Linie Keramikkugelköpfe

Entwicklung: Ebner Unternehmen

Architekt: Jörg Wolf

Investor: Ebner One GmbH & Co KG.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

Die Produkte aus Hochleistungskeramik werden von der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, einer Tochtergesellschaft der KYOCERA Europe GmbH, produziert und vertrieben. KYOCERA Fineceramics Medical GmbH ist Teil der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH und wird im ersten Quartal 2026 mit der Auslieferung seiner Produkte für den medizinischen Bereich beginnen. Die Kyocera-Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten aus Hochleistungskeramik für die Technologieindustrie und bietet heute über 200 verschiedene Keramikwerkstoffe sowie modernste Technologien und Services, die auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führen-den Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

