Acht Signale, dass Ihr Spesenmanagement ein Update braucht

Woran Unternehmen Zeit- und Effizienzfresser identifizieren

Das Optimierungspotenzial von internen Prozessen wird häufig übersehen oder aus Kapazitätsgründen auf die lange Bank geschoben. Besonders scheinbar unattraktive Bereiche wie das Spesenmanagement erhalten oft wenig Beachtung. Dabei sind es genau solche Prozesse, die ungeahntes Potenzial für gesparte Zeit und höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter bieten. Der Umstieg auf ein intelligentes Spesenmanagement zahlt sich auch finanziell schnell zurück. Sebastiaan Vanhecke, Chief Product Officer von Rydoo, zeigt, wieso und wann Unternehmen ihr Spesenmanagement neu gestalten sollten.

Etwa 31.040 Stunden jedes Jahr könnte ein internationales Unternehmen mit circa 12.000 Mitarbeitern sparen, wenn es seine Spesen mittels einer aktuellen und darauf spezialisierten Best-of-Breed-Lösung verwaltet. Das entspricht einem Return on Invest (ROI) in lediglich 1,6 Monaten.

Doch auch kleinere und rein nationale Unternehmen profitieren signifikant von einem intelligenten Spesenmanagement wie es Rydoo bietet. Optimale Mobile-Umsetzung, KI-Features wie Smart Audit, Integrationsfähigkeit und vieles mehr verkürzen die Bearbeitungszeit eines jeden Beleges fast um das 4-fache. Wertvolle Zeit, besonders angesichts des Mangels an Fachkräften für Finanzen und Buchhaltung.

Folgendes sind die acht wichtigsten Signale, die aufzeigen, dass Unternehmen im Spesenmanagement aktuell nicht optimal aufgestellt sind und davon profitieren, wenn sie ihre Prozesse neu gestalten:

1. Frustrierte Mitarbeiter: Schieben Ihre Angestellten das Thema Spesen gerne auf, weil sie den Prozess als kompliziert, aufwändig und lästig empfinden?

2. Fortwährend analoge Probleme: Entstehen trotz aktueller Software Verzögerungen und Mehraufwand, weil Ihre Teams mit verlorenen Belegen oder menschlichen Fehlern kämpfen?

3. Wenig Compliance-Treue: Fällt es Ihren Finanzteams schwer, die Ausgabenrichtlinien des Unternehmens umzusetzen?

4. State-of-the-Art-Features fehlen: Müssen Ihre Teams Zeit für manuelles Handling investieren, weil smarte Funktionen wie nutzerdefinierte Workflows, automatisierte Kontrollen oder KI-Monitoring fehlen?

5. Geringe Flexibilität: Fehlt es Ihrem System an der Möglichkeit, um es individuell an Abläufe und Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Geschäftsmodells anzupassen?

6. Keine Skalierbarkeit: Kann Ihr bisheriges System das Wachstum Ihres Unternehmens – sei es national oder international – abbilden, ohne an Leistung zu verlieren?

7. Integrationsfähigkeit fehlt: Können Sie Ihr aktuelles System in vollem Umfang und ohne Verlust an Flexibilität oder Sichtbarkeit mit anderen Systemen integrieren, wie etwa Reise-Management, Firmenkarten oder Accounting-Software?

8. Keine Datenauswertung: Verfügen Sie über Echtzeit-Einblicke und Auswertungen ihrer Ausgaben, die ihnen strategische Entscheidungen erleichtern oder müssen diese langwierig angefordert und erstellt werden?

Es gibt keinen Grund mehr, im Jahr 2024 noch auf analoge Prozesse mit Bergen von Papier und Tabellenkalkulationen zu setzen. Rydoo entwickelt seit über zehn Jahren Lösungen, mit denen Unternehmen ihr Spesenmanagement zu einem komfortablen, schnellen und transparenten Erlebnis mit voller, automatischer Compliance machen.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

