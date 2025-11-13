Neues Buch über Schwangerschaft und Geburt: FlowBirthing setzt auf Bewusstheit und Selbstvertrauen

Der neue Ratgeber „FlowBirthing“ begleitet Frauen von Kinderwunsch bis Stillzeit und zeigt, wie ganzheitliche Impulse, mentale Stärke und emotionale Klarheit das Erleben von Schwangerschaft und Geburt nachhaltig prägen können.

Um Frauen auf ihrer Reise ins Muttersein zu begleiten und zu stärken, bieten Kristina Marita Rumpel und Marie-Luise Schiegl einen intuitiven Zugang zu den ganzheitlichen Aspekten von Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Ihr Ratgeber-Taschenbuch „FlowBirthing. Der lichtvolle Weg ins Muttersein“ unterstützt mit praktischen Übungen, Affirmationen und Reflexionen dabei, Denken, Fühlen und Handeln in Einklang zu bringen und alle körperlichen wie seelischen Herausforderungen zu meistern.

Seit Tausenden von Jahren werden Schwangerschaft und Geburt als etwas betrachtet, das „überstanden“ werden muss, anstatt als das, was sie wirklich sind: eine Initiation in die weibliche Schöpferkraft, ein zutiefst transformierendes Ereignis, welches das Leben auf Erden, die tiefe Verbundenheit von Mutter und Kind sowie Frau und Mann fördert. Dabei ist die Reise ins Muttersein nicht nur ein körperlicher Prozess, sondern eine seelische und geistige Erfahrung, die die tiefsten Ängste, aber auch das größte Vertrauen berühren kann.

Das neue Buch „FlowBirthing. Der lichtvolle Weg ins Muttersein“ der FlowBirthing-Gründerin Kristina Marita Rumpel und der erfahrenen Doula Marie-Luise Schiegl begleitet auf diesem lichtvollen Weg – vom ersten Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis zur Geburt und Stillzeit. Inspiriert von den Erkenntnissen der ganzheitlichen Heilung nach Louise L. Hay, verbindet es seelische Impulse mit den körperlichen Herausforderungen in jeder Phase der Mutterschaft. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und innere Stabilität für diese besondere Mission zu finden.

Die neuesten Erkenntnisse aus Epigenetik und Bewusstseinsforschung zeigen: Das, was eine Frau in ihrer Schwangerschaft fühlt, denkt und glaubt, wirkt über ihr Kind hinaus auf die nachfolgenden Generationen. Studien belegen, dass Traumata, Stressmuster und Weltbilder vererbt werden – ebenso wie Urvertrauen, Sicherheit und Liebe. Was in der Schwangerschaft geschieht, formt ein Leben. Und über dieses eine Leben hinaus formt es viele weitere. So ist dieser Ratgeber gleichzeitig Ausdruck für den Wunsch nach einem liebevolleren Miteinander der Menschen in einer lebenswerten Zukunft.

