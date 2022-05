Neuerscheinung: Führen auf Distanz. Trainings erfolgreich leiten. Einsatzfertige Führungstrainings für Live-Online- und Präsenzformate

Bonn – Können Mitarbeitende auch im virtuellen Miteinander eine lebendige Teamidentität entwickeln? Wie führen Leader online persönlich und ergebnisorientiert? Bettina Gierke hat zu diesen Themenbereichen praxiserprobte Seminarfahrpläne entwickelt, die komplett online stattfinden oder im Präsenztraining funktionieren. Das flexibel anpassbare Führungstraining ist soeben als Buch im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Die Zusammenarbeit im virtuellen Raum stellt Führungskräfte und deren Teams vor anspruchsvolle Herausforderungen. Neben den bisherigen Aufgaben gilt es, die räumlichen, kulturellen und operationalen Distanzen einer virtuellen Zusammenarbeit zu überbrücken. Leader müssen das Vertrauen ins Team und in die Unternehmensprozesse aufrecht erhalten, ein lebendiges Maß zwischen Vertrauen und Kontrolle finden, Kommunikationsprozesse neu definieren, gegen die Isolation angehen und die Vernetzung der Teammitglieder organisieren. Wie all diese neuen Führungsaspekte gelingen können, erarbeiten die Teilnehmenden in Form von lebendigen Übungen, Reflexionen und Transferaufgaben.

Das Werk liefert praxiserprobte Leitfäden, um diese Kompetenzen wahlweise online oder im Präsenztraining erfolgreich zu vermitteln. Zusätzlich bieten die Online-Arbeitshilfen einen Umsetzungsvorschlag für ein Blended-Learning-Konzept. Der Seminarfahrplan beschreibt in fünf Modulen und weiteren Themenvertiefungen den mentalen Überbau sowie das erforderliche Handwerkszeug, von Online-Meetings zum Aufbau von Teamspirit bis zu Vorlagen für Whiteboard-Einsätze. In chronologischer Reihenfolge werden Aufbau und Ablauf mit Zeitkalkulation sowie Inhalte und Trainingsmethoden im Detail präsentiert, sodass sie einfach und optimiert an die Bedürfnisse der Zielgruppen adaptiert werden können. Hierzu werden theoretische Inhalte mit detaillierten Beschreibungen zum didaktischen Vorgehen und mit Trainingsmethoden verknüpft.

Beispiele aus den Lernmodulen: Teilnehmende erkennen mit der „Vertrauensskala“ vertrauensfördernde Verhaltensweisen und entwickeln Möglichkeiten, diese in ihre virtuelle Praxis zu übertragen. Um Teamgeist aufzubauen, lernen sie, die bei Einzelnen vorhandenen Kompetenzen für die gesamte Gruppe sicht- und nutzbar zu machen. Entlang der Teamphasen reflektieren sie die Zusammenarbeit im virtuellen Team. Sie erarbeiten konkrete Maßnahmen für jede Teamphase und entwerfen dazu To-dos für die virtuelle Führungskraft. Mit der DAKI-Methode teilt jedes Teammitglied seine Ideen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in einer Matrix nach den Kriterien fallenlassen, ergänzen, erhalten oder verbessern. Mit einer Bewegungsübung erfahren Teilnehmende körperlich die Wirkung zielorientierter Führung und reflektieren darüber, wie Arbeitsprozesse in virtuellen Teams visualisiert und Ziele gemeinsam formuliert werden können.

Bettina Gierke: Führen auf Distanz: Trainings erfolgreich leiten. Seminarfahrpläne für Präsenz und Online, managerSeminare, Bonn 2022, 368 S., kt., ISBN 978-3-949611-03-2, 49,90 Euro

