Neueröffnung Weihnachtsdiscount eine Marke der Mobil24 B.V.

Elektroprodukte zu Discounter Preisen

Amsterdam, 24. Oktober 2024 – Mit hoch gespannter Vorfreude präsentiert Mobil24 B.V., ein renommierter Akteur in der Online-Handelslandschaft, ihren neuesten Onlineshop „Weihnachtsdiscount“. Diese bahnbrechende Erweiterung des Unternehmens, das sich stark auf Kundenservice, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert, trat am 24. Oktober 2024 in Kraft. Der günstige Elektroshop ist das jüngste Unterfangen des niederländischen Unternehmens mit Sitz in Amsterdam und stellt einen wichtigen Schritt nach vorne in ihrem fortlaufenden Engagement für die Verbesserung der Kundenbedürfnisse dar. Leitung des Online-Neulings übernimmt der Geschäftsführer der Mobil24 B.V, Jan van Steen.

Eine Eröffnung, die Maßstäbe setzt

Mit einer lebhaften Liveschaltung nach dem Kauf-zwei-und-zahl-einen-Prinzip, hat der Geschäftsführer Jan van Steen den Shop am 24. Oktober 2024 höchstpersönlich eröffnet. Diese Eröffnung ist nicht nur ein Zeichen der Expansion, sondern auch ein mutiger Schritt in die Zukunft des Onlinehandels. Die Initiative Ziel ist es, die Unternehmenspräsenz zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen. Ziel der Plattform ist es, das Einkaufserlebnis zu revolutionieren und die Kunden mit einer breiten Palette an Elektroprodukten zu immer fairen Preisen zu bedienen. Der Shop ist rund um die Uhr geöffnet und ermöglicht bequemes Online-Shopping von zu Hause oder unterwegs.

Das Wachstum eines Online-Riesen

Das Unternehmen Mobil24 B.V., mit Hauptsitz in Amsterdam, ist in der Online-Handelsbranche weithin anerkannt und verfügt über diverse Onlineshops. Bei der Gestaltung ihrer Onlineshops legt das Unternehmen großen Wert auf Kundenservice, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da der Onlinehandel weiter wächst und mehr und mehr Verbraucher die Vorzüge des Onlineshoppings schätzen lernen, will das Unternehmen seine Kundenansprache vergrößern und so eine Aktualisierung und Erweiterung ihres Onlineshop-Portfolios erreichen. Der neu eröffnete Elektro-Onlineshop „Weihnachtsdiscount“ ist für die Öffentlichkeit jetzt zugänglich. Er bietet nicht nur eine Vielfalt an Elektroprodukten, sondern auch ausgezeichnete Kundenserviceleistungen, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Alle interessierten Kunden, Investoren und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die erstklassige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen des neuen Weihnachtsdiscount-Shops zu erleben.

Online Händler

Kontakt

Mobil24 B.V.

Jan van Steen

Kraijenhoffstraat 137A

1018RG Amsterdam

01637564663



http://www.weihnachtsdiscount.de