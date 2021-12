Neuer Tech Blog für die Themen Digitale Transformation, IT Security und Managed Services

Kiel – Im neuen Blog der Consist Software Solutions GmbH werden Insights und How-tos aus der Business IT für IT Professionals geboten. Unter den mehr als 200 Mitarbeitenden von Consist befassen sich spezialisierte Teams mit den Themen Digitale Transformation, IT Security sowie Managed Services und bilden damit den gesamten Lifecycle von individuellen Software-Lösungen ab. Aus Sicht der Consultants, Entwickler:innen und Anwendungsbetreuer:innen entsteht so in deren Blog-Beiträgen im Laufe der Zeit eine Rundumsicht auf diese großen Themen der IT.

consist.de/blog

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Petra Sauer-Wolfgramm

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-525

0431 3993-999

sauer-wolfgramm@consist.de

https://www.consist.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.