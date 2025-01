Neuer Reiseveranstalter für Musikliebhaber

Music Travel by JM geht mit exklusiven Reisen an den Start

Berlin, Januar 2025 – Mit der Gründung von Music Travel by JM GmbH setzt Jürgen Mamczek neue Maßstäbe für exklusive und weltweite Musikreisen.

Unter der Marke Music Travel Hideaways bietet der Berliner Reiseveranstalter maßgeschneiderte Erlebnisse, die Musik und Reisen auf einzigartige Weise verbinden. Die neue Website www.MusicTravelHideaways.com ist ab sofort online und liefert umfassende Informationen über die einzigartigen Reiseangebote.

Einmaliges Konzept: Musik erleben, Reisen genießen

Music Travel Hideaways richtet sich an anspruchsvolle Reisende, die Musik und Kultur lieben und dabei Wert auf Exklusivität und Individualität legen. Das Angebot umfasst handverlesene Reisen zu den faszinierendsten Musikveranstaltungen weltweit, kombiniert mit ungewöhnlichen Unterkünften an außergewöhnlichen Orten. Ob ein Konzert in der Royal Albert Hall in London, ein Opernbesuch im Teatro Colon in Buenos Aires oder das Ravello Festival in Italien – jede Reise wird so gestaltet, dass sie ein einmaliges Gesamterlebnis bietet.

„Wir bieten keine Pauschalreisen von der Stange, sondern unvergessliche Erlebnisse, die die Liebe zur Musik und das Entdecken neuer Orte miteinander verbinden“, erklärt Jürgen Mamczek, Gründer und Geschäftsführer von Music Travel by JM. „Dabei legen wir besonderen Wert auf persönlichen Service und die Möglichkeit, jede Reise individuell zu gestalten.“

Der USP: Maßgeschneiderte Musikreisen

Was Music Travel Hideaways von anderen Reiseanbietern unterscheidet, ist die Kombination aus musikalischen Highlights und exklusiven Hideaway-Unterkünften. Kunden können sich auf sorgfältig erprobte Reiserouten freuen, die neben Musikveranstaltungen auch kulturelle Highlights und Insider-Tipps beinhalten. Darüber hinaus bietet der Veranstalter Sonderleistungen wie private Meet-and-Greets mit Künstlern, Zugang zu VIP-Bereichen bei Festivals oder exklusive Stadtführungen und kulinarische Erlebnisse.

Der Gründer: Expertise und Leidenschaft

Jürgen Mamczek bringt eine beeindruckende Mischung aus umfassenden Branchenkenntnissen und persönlicher Leidenschaft für Musik mit. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Tourismusbranche verfügt der Reiseexperte über ein breites Netzwerk in der Musik- und Reisebranche. Sein Ziel mit Music Travel Hideaways ist es, Reisen zu schaffen, die emotional berühren und langfristig in Erinnerung bleiben.

„Musik hat mein Leben geprägt, genauso wie das Reisen“, so Mamczek. „Mit ‚Music Travel Hideaways“ erfülle ich mir den Traum, beides miteinander zu verbinden und Menschen unvergessliche Momente zu schenken, und meine Erfahrungen und Geheimtipps – auch zu einzigartigen Unterkünften und ‚Verstecken‘ zu teilen.“

Alle Fotos und Bilder auf der Website sind bildhafte, lebendige Dokumente der vielfältigen Reisen und Zeugen von großer Zielgebietskenntnis und Expertise.

Internationale Ausrichtung und individuelle Beratung

Music Travel Hideaways plant, sowohl deutsche als auch internationale Kunden anzusprechen. Die Website wird zweisprachig gestaltet, um auch Reisende aus nicht deutschsprachigen Ländern für internationale Musikfestivals zu begeistern. Kunden können sich auf eine umfassende Beratung und eine persönliche Betreuung freuen, bei der ihre individuellen Wünsche im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten

Ab sofort können interessierte Kunden auf www.MusicTravelHideaways.com die ersten Reiseangebote entdecken und buchen. Anfragen können direkt über die Website gestellt werden. Pressevertreter und Kooperationspartner sind herzlich eingeladen, sich über das neue Angebot zu informieren und Kontakt aufzunehmen.

Am Dienstag, den 04. Februar 2025 findet von 10.00 – 14.00h das Grand Online-Opening statt. Weitere Informationen folgen oder können direkt bei Music Travel by JM erfragt werden.

Kontakt: Music Travel by JM GmbH Jürgen Mamczek www.musictravelhideaways.com | jmamczek@musictravelhideaways.com | Tel.: +49 (0)30 21964804

Über Music Travel by JM GmbH: Die Music Travel by JM GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2024 von Jürgen Mamczek gegründet und bietet unter der Marke Music Travel Hideaways exklusive Reisen für Musik- und Kulturliebhaber an. Das Unternehmen kombiniert musikalische Highlights mit außergewöhnlichen Reisezielen und persönlichem Service, um Reisenden einzigartige und individuell gestaltbare Erlebnisse zu bieten.

