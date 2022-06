Neuer Netzlink Standort in Stadthagen

Braunschweiger IT-Systemhaus Netzlink integriert Geschäftsbetrieb von BCS und bietet in Stadthagen breites Spektrum an IT-Services.

Ab dem 1. Juli 2022 wird der Geschäftsbetrieb der BCS Bartels Computer Systeme GmbH (BCS) aus Stadthagen, Niedersachsen, von der Netzlink Informationstechnik GmbH übernommen.

BCS ist seit 30 Jahren erfolgreich am IT-Markt tätig und bereits seit 2008 aktives Mitglied im von Netzlink geführten GROUPLINK GmbH Netzwerkverbund. Der Schwerpunkt von BCS umfasst vor allem Lösungen rund um die IT-Infrastruktur mit den dazu notwendigen Bereichen IT-Security, IT-Dokumentation, IT-Dienstleistungen sowie Cloud Lösungen.

Netzlink und BCS verbindet seit vielen Jahren eine enge Kooperation und können auf viele erfolgreiche gemeinschaftliche Kundenprojekte zurückblicken. „Diese Entscheidung war für uns logisch, denn wir möchten den vielen langjährigen BCS-Kunden mit dem zusätzlichen Leistungsportfolio der Netzlink sowohl Kontinuität als auch weitere Möglichkeiten bieten“, sagt Frithjof Bartels, Gründer und Geschäftsführer der BCS.

Der BCS Standort in Stadthagen wird als neuer Netzlink-Standort mit allen Mitarbeitenden und Auszubildenden weiterbestehen. Frithjof Bartels wird als Standortleiter in Stadthagen weiterhin an Bord bleiben und den Standort in den nächsten Jahren weiterentwickeln.

Netzlink Informationstechnik GmbH

THAT“S IT.

Die Netzlink Informationstechnik GmbH, mit Hauptsitz in Braunschweig sowie weiteren Standorten in Deutschland und Polen, bietet IKT-Lösungen für Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von deutschen Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit den anerkannten Spezialisten Teams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH eine einzigartige strategische und enge Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen.

Weitere Informationen unter http://www.netzlink.com

Firmenkontakt

Netzlink Informationstechnik GmbH

Alessa Wesener

Westbahnhof 11

38118 Braunschweig

+49 (0)531 707 34 30

wesener@netzlink.com

https://www.netzlink.com

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0)40-800 80 99 – 00

ps@trendlux.de

http://www.trendlux.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.