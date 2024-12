NEUER MODULARER BESTÜCKER NPM-GW STEIGERT EFFIZIENZ UND FLEXIBILITÄT

Die NPM-GW von Panasonic erhöht die Produktionskapazität bei der Bestückung auch größerer Leiterplatten – bei gleichzeitig gestiegener Flexibilität.

München, DE. 12. Dezember 2024 – Panasonic Factory Solutions hat den neuen modularen Bestücker NPM-GW vorgestellt, der die Leistungsfähigkeit der Leiterplattenbestückung im gesamten Produktionsprozess erhöht. Mit der NPM-GW können Hersteller größere Leiterplatten (bis zu 760 mm x 687 mm) bestücken, optional sogar bis 1.500mm Länge. Gegenüber vorherigen Modellen wurden neben der Bestückleistung und der Genauigkeit auch das zu verarbeitende Bauteilspektrum erhöht beziehungsweise deutlich erweitert. So ist zum Beispiel die Bestückung von 45mm hohen Bauteilen möglich.

Neben Geschwindigkeit und Genauigkeit, einem erweiterten Bauteilspektrum und der damit verbundenen Flexibilität bietet die NPM-GW verbesserte Funktionen für die vorausschauende Wartung: Während des gesamten Produktionsprozesses werden die Funktionen der Maschine kontinuierlich überwacht und bestimmte Produktionsparameter können automatisch korrigiert werden. Auf die notwendige Wartung einzelner Bereiche, z.B. ein Filterwechsel oder verschlechterte Ventilfunktionen, wird basierend auf den ermittelten Daten hingewiesen. Dies verkürzt die Fehlerbehebungszeit und reduziert den Bedarf an menschlichen Eingriffen, was wiederum die Betriebszeit, die Produktivität und die Bestückungsraten deutlich verbessert.

Auf dem Weg zur Autonomen Fertigung

Die NPM-GW ist das neue Flaggschiff der „Autonomen Fertigung“, ein Konzept das Panasonic bereits 2023 bei der Productronica vorgestellt hat. Es beginnt beim Pastendruck, deckt die Bestückung ab und wird unter Einbindung äußerer Prozessinformationen, z.B. von Pasten- oder Lötstelleninspektionsgeräten, umgesetzt. Ermöglicht wird diese maschinenübergreifende Betrachtung durch das System APC-5M, das Kunden die Möglichkeit gibt, Maschinenfunktionen zu überwachen, automatisch Fehler zu korrigieren und Prozessparameter anzupassen, um die Produktqualität zu erhöhen und Stillstandszeiten zu minimieren. Die Softwarelösung kann plattformübergreifend für ältere Panasonic-Maschinen eingesetzt werden, so dass auch bestehende Kunden eine Autonome Fertigung für ihre gesamte SMT-Fertigung erreichen können.

Der bereits im Sommer vorgestellte Auto Setting Feeder (ASF) ist hier voll integriert und steht für die NPM-GW zur Verfügung, was wiederum Produktivität und Qualität noch einmal mehr erhöht: Der ASF vereinfacht das erstmalige Rüsten von Bauteilen auf den Bauteilförder, so dass in diesem Arbeitsschritt bis zu einer Minute Arbeitszeit eingespart werden kann. Für Kunden, die üblicherweise Gurte kontinuierlich im Betrieb spleißen wird der gesamt Spleißvorgang eliminiert. Es muss nur noch ein Gurt nachgelegt werden.

Wirtschaftlich, aber auch ökonomisch nachhaltig

Die NPM G-Serie ist Teil des Engagements von Panasonic, die Elektronikproduktion nachhaltig zu gestalten. Die Siebdrucker von Panasonic senken die CO2-Emissionen um 12 Prozent, während der NPM-GW-Bestücker den Energieverbrauch um fast ein Fünftel reduziert.

Jerome Clouet, Head of Product Marketing bei Panasonic Factory Solutions, sagt: „Europäische Hersteller müssen auf die kontinuierlich steigende Nachfrage im Markt nach höheren Produktionsvolumina bei gleichzeitiger Vielseitigkeit reagieren. Und das in einem Markt, der weiterhin Schwankungen unterliegt. Gleichzeitig stehen sie unter Druck, personelle Ressourcen einzusparen und die Produktion so weit wie möglich zu automatisieren, um den optimalen Einsatz hochqualifizierter Arbeitskräfte sicherzustellen. Diese Herausforderung zu lösen, ist das Herzstück unseres neuen NPM-GW-Bestückers. Er unterstützt Hersteller dabei, Prozesse zu automatisieren, die Produktion einfach nach oben und unten zu skalieren sowie die Produktionskapazität nahtlos und nachhaltig zu steigern.“

Alle Details zum NPM-GW-Bestücker finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/smart-factory/npm-gw

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

