Jetzt knuspert Gustavo Gusto auch bei Gurkerl.at

Der Premium-Tiefkühlpizzenhersteller setzt Expansion im Quick Commerce Delivery Markt fort

Gustavo Gusto knuspr(.t) nicht nur in Deutschland, sondern liefert ab sofort auch über den österreichischen Online-Supermarkt Gurkerl.at echt italienische Premium-Tiefkühl-Pizzen bequem nach Hause. Damit setzt das Unternehmen die Expansion im Quick Commerce Delivery Markt fort. Schon seit 2021 ist Gustavo Gusto beim Schwesterunternehmen Knuspr.de und seit 2023 über Flink in den Niederlanden erhältlich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir seit Anfang November 2024 mit unseren Top-Sellern Margherita, Salame und Prosciutto e Funghi bei Gurkerl.at in Österreich gelistet sind. Auch unsere neue Range „Extra Luftig“ kommt mit den Varianten Margherita und Salame hier ins Programm. Dieser Schritt macht es möglich, die Präsenz im internationalen Delivery Bereich zu erweitern und unterstreicht perfekt unsere angestrebte Expansion im europäischen Ausland“, berichtet Christoph Schramm, der Gründer und CEO von Gustavo Gusto.

Gurkerl.at

Der beliebte Online-Lebensmittelhändler liefert bisher in Wien und Teilen von Niederösterreich sowie dem Burgenland über 12.000 Supermarkt-Produkte und 3.500 Apothekenartikel ab drei Stunden nach der Bestellung direkt an die Haustür. In bester Qualität und mit ausgewiesener Frische-Garantie. Damit begeistert Gurkerl.at aktuell mehr als 100.000 monatlich aktive Kunden. Besonderes Augenmerk legt der Online-Supermarkt auf Regionalität. Deshalb arbeitet Gurkerl.at mit mehr als 180 regionalen Produzenten zusammen.

„Ein Geheimnis des großen Erfolgs von Gurkerl.at liegt in der Positionierung als Love-Brand mit Sinn für Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung sowie der starken Präsenz von lokalen Premium-Produzenten. Regionale Produkte, die man aus dem Lebensmitteleinzelhandel in Österreich kennt und denen man vertraut, werden ganz einfach bequem nach Hause geliefert. Dass wir mit unseren handgeformten Premium-Pizzen aus Deutschland in diesen Kreis aufgenommen wurden, macht uns stolz. Unsere Marken – Gurkerl.at und Gustavo Gusto – sind der perfekte Fit, wenn“s um echt italienische Pizza für Zuhause geht“, ergänzt Michael Götz, der CMO von Gustavo Gusto.

„Unser Ziel ist klar: Das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher und genussvoller zu machen“ sagt Stephan Lüger, Commercial Director von Gurkerl.at. „Genau dafür sind Produkte wie die Premium-Pizzen von Gustavo Gusto ideal – ob für Familien, die abends ohne Stress etwas Gutes auf den Tisch bringen wollen, oder für Genießer, die auch bei schneller Küche beste Qualität erwarten. Ab sofort gibt“s die Pizzen von Gustavo Gusto auch bei Gurkerl.at.“, so Lüger weiter.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser (inkl. zwei großen Sondereditionen und einer veganen Pizza) sowie fünf etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm. Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist erst 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 – von Hand geformte – Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen). Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, dreimal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas.

Über Gurkerl.at

gurkerl.at ist Online-Supermarkt und Hofladen in einem. Mit einem Sortiment von über 15.500 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Drogerieartikel bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen. Die gurkerl.at Bot:innen liefern ab 3 Stunden nach Bestelleingang an die gewünschte Zustelladresse im Raum Wien und Umgebung. Zustellzeiten: Montag-Freitag (7-22 Uhr) und Samstag (7-20 Uhr).

Bildquelle: © Gurkerl