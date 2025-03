Neuer KI-Video-Generator von CyberLink

Taipeh, Taiwan — 20. März 2025 — CyberLink Corp. bietet ab sofort die KI-Funktionen „Bild zu Video“ sowie die Kombination „Bild+Text zu Video“ über den neuen KI-Video-Generator an. Für alle User der Windows-Desktop-Software PowerDirector 365 stehen die effektreichen Möglichkeiten zur Videokreation ab sofort zur Verfügung. Das Feature „Text zu Video“ kommt mit dem nächsten Update Ende März dazu.

Mit der neuen KI-Funktion „Bild zu Video“ lassen sich aus Porträtfotos oder Bildern mit einer oder zwei Personen beeindruckende Kurzvideos generieren. Einfach in den KI-Video-Generator hochladen und anschließend eine passende Vorlage auswählen, beispielsweise eine Umarmung oder eine Geste wie Daumen hoch. Alternativ können Bilder mit einem Text-Prompt per „Bild+Text zu Video“ kombiniert werden, um eine spezifische Animation zu erzeugen. Die KI analysiert das Foto und wandelt es automatisch in ein realistisch animiertes Video um, das im Bereich „Meine KI-Kreationen“ gespeichert wird.

Neue KI-Funktion wandelt Text in Videos um

Ende März erweitert CyberLink den KI-Video-Generator beim PowerDirector 365 um ein weiteres Highlight: „Text zu Video“. Damit können die User mit einfachen Textbeschreibungen realistische Videoclips kreieren, die den eingegebenen Details genau entsprechen. Dazu wird der Text analysiert und passende Szenen für einen stimmigen Clip generiert. So entstehen Animationen mit realistischen Bewegungen, Lichtverhältnissen und Texturen.

Für Social Media und Business Use

Für die erstellten Videos stehen verschiedene Seitenverhältnisse sowie Längen von 5 oder 10 Sekunden zur Verfügung, um unterschiedliche Anwendungsfälle zu bedienen. Das neueste KI-Feature von CyberLink erleichtert die Erstellung effektvoller Mini-Videoclips ohne aufwendige Bearbeitung und kann vielseitig für kreativen Social Media Content, Marketing oder Business-Präsentationen eingesetzt werden.

Verfügbarkeit und Preise

Der neue KI-Video-Generator ist ab sofort in der Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 für Windows zum UVP von 74,99 € im Jahresabo enthalten sowie in der Director Suite 365 zum UVP von 139,99 € im Jahresabo enthalten. Die KI-Funktion „Bild zu Video“ ist auch in der PowerDirector App für iOS und Android ab sofort verfügbar.

Abonnenten der Software sowie registrierte User des Online-Tools und der App erhalten kostenlose Credits für die cloudbasierten KI-Funktionen. Die Qualität und Länge des Videos bestimmen die Anzahl der benötigten Credits, die zwischen 15 und 50 variieren. Zusätzliche Credits können jederzeit hinzugekauft werden.

