Jetzt die Osterferien clever nutzen 4 Vorteile von Nachhilfe in den Ferien

Gelsenkirchen, April 2025. Professionell unterstütztes Lernen in den Ferien? Genau hier könnte der Schlüssel zu langfristigem schulischem Erfolg liegen. Die Schülerhilfe unterstützt in den Osterferien Schülerinnen und Schüler dabei, im Schuljahr bereits entstandene Wissenslücken zu schließen.

Im Ferienkurs bereiten die qualifizierten Nachhilfelehrerinnen und Nachhilfelehrer Kinder optimal auf den Endspurt vor den Sommerferien vor. Während der Nachhilfestunden können die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen, Inhalte wiederholen oder einfach im Lerntraining bleiben.

4 Vorteile von Nachhilfe in den Ferien:

Lernstoff verinnerlichen: In den Ferien haben Schülerinnen und Schüler oft mehr Zeit, um sich intensiv mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen und diese zu vertiefen. Profi-Nachhilfe hilft dabei, Inhalte besser zu verstehen und sicherer im Umgang mit dem Lernstoff zu werden. Aufholen von Versäumtem: Manche Schülerinnen und Schüler haben während des Schuljahres Schwierigkeiten, dem Unterrichtsstoff zu folgen. Dies kann vielfältige Gründe haben. Nachhilfe in den Ferien bietet die Möglichkeit, Versäumtes ohne schulischen Druck aufzuholen oder den nächsten Unterrichtsabschnitt vorzubereiten. Individuelle Betreuung: In einer Nachhilfestunde kann die Lehrkraft individuell auf die Bedürfnisse des Schülers oder der Schülerin eingehen und gezielt an den Schwachstellen arbeiten. Dies ist oft in der regulären Schulklasse aufgrund der großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern nicht möglich. Bei der Schülerhilfe findet die Nachhilfe in kleinen Gruppen statt. Stressabbau: Einige Schülerinnen und Schüler empfinden den Schulalltag als stressig und fühlen sich überfordert. Nachhilfe in den Ferien kann dazu beitragen, den Druck zu reduzieren, da sie in einer entspannteren Umgebung stattfindet und die Schülerinnen und Schüler sich besser konzentrieren können.

Insgesamt kann ein Ferienkurs dazu beitragen, das Lernen effektiver zu gestalten, Schwierigkeiten zu überwinden und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Nähere Informationen zum Angebot der Schülerhilfe und alle Details zu den Ferienkursen gibt es in Ihrer Schülerhilfe vor Ort oder unter www.schuelerhilfe.de/kurse/ferienkurse/.

