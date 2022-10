Neuer Desktop-Client für M-Files verbessert die Benutzerfreundlichkeit

Modernes Design und hohe Funktionalität erleichtern die Arbeit. Neuer Client erlaubt bessere Fokussierung, mehr individuelle Anpassungen und schnellere Navigation. 360-Grad-Sicht auf alle im Kontext relevanten Informationen wird optimal unterstützt.

Ratingen, 4.10.2022 – M-Files, führender Anbieter für metadatengesteuertes Informationsmanagement, stellt einen neuen Desktop-Client vor, der durch eine völlig überarbeitete Benutzeroberfläche die Anwendung deutlich vereinfacht.

Die neue Benutzeroberfläche bietet eine bessere Anordnung von Informationen und erlaubt besonders fokussiertes Arbeiten durch weniger Ablenkung und die bessere Lesbarkeit von Informationen. Damit wird die Arbeit mit M-Files noch intuitiver und einfacher.

„Bei M-Files streben wir danach, ein angenehmes Nutzererlebnis zu schaffen und die Bedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer vorausschauend umzusetzen, um die Suche und Verwaltung komplexer Informationen zu erleichtern“, sagt Antti Kujala, Head of Design bei M-Files. „Wir haben die Benutzeroberfläche des Desktop-Clients erheblich verbessert. Sie wurde vereinfacht und ist jetzt stärker personalisierbar, damit Wissensarbeiter ihre Produktivität steigern und einen echten geschäftlichen Nutzen erzielen können. Tausende von Anwenderinnen und Anwender verlassen sich täglich auf M-Files, und wir sind stolz darauf, eine hochfunktionale, sichere und moderne Benutzeroberfläche zu bieten.“

Die verbesserte Desktop-Benutzeroberfläche ist angelehnt an den browserbasierten Webclient und die Apps für mobile Geräte. So wird der Wechsel zwischen den Clients für die Nutzenden vereinfacht. Die moderne Benutzeroberfläche rückt die relevante Information gezielt in den Fokus, indem das Hauptnavigationsfeld übersichtlicher wird und die wichtigsten Steuerelemente intuitiv anordnet. Benutzer können die gewünschten Views deutlich einfacher auswählen.

Der Pin-View, der es dem Benutzer erlaubt, häufig oder aktuell genutzte Dokumente prominent anzuheften, wurde mit zusätzlichen Gruppierungsfunktionen ausgestattet. Individuell wichtige Dokumente lassen sich so besser organisieren. Die Suchoberfläche wurde ebenfalls optimiert. In Summe bietet die überarbeitete Benutzeroberfläche durch ein übersichtlicheres Design neuen Nutzerinnen und Nutzern einen noch einfacheren Einstieg in die Arbeit mit M-Files.

Der neue Desktop-Client unterstützt so den nutzerzentrierten Ansatz zum metadatengesteuerten Dokumentenmanagement mit dem einzigartigen 360-Grad-Blick auf alle relevanten Informationen. Dieser Kontext wird durch automatische Klassifizierung und Metadatengenerierung mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht und schließt auch externe Repositories ein. So erlauben Metadaten die weitgehend automatische Verwaltung aller Informationen, ein schnelles Finden aller relevanten Dokumente für einen Vorgang sowie die Umsetzung von Compliance, Datenschutz und Governance.

Kunden und Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz, denen der neue Desktop-Client im Vorfeld der Veröffentlichung vorgestellt wurde, zeigen sich begeistert. „Die neue Benutzeroberfläche von M-Files sieht sehr frisch und modern aus und besticht durch skandinavisches Design. Wir freuen uns darauf, dieses Update mit unseren Kunden zu teilen“, so Lars Riemenschneider, Geschäftsführer beim M-Files-Partner Electric Paper Informationssysteme.

Die moderne Benutzeroberfläche wird ab sofort an neue Kunden von M-Files ausgeliefert. Für bestehende Kunden stellt M-Files spezielle Tools für die Umstellung im November zur Verfügung.

Interessierte können M-Files und den neuen Desktop-Client in einer individuellen Demo erleben: https://www.m-files.com/de/demo-vereinbaren

Mehr Informationen zur M-Files Plattform für metadatengesteuertes Informationsmanagement: https://www.m-files.com/de/

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Informationsverwaltung. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

