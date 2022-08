Neue Top-Immobilien in Dubai

Immobilien für Investoren mit UAE-Visum

Dubai zieht aufgrund des warmen Klimas, des geschäftsfreundlichen Umfelds, der Beschäftigungsmöglichkeiten und der vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten immer mehr Ausländer an. Im Jahr 2021 senkte die Regierung von Dubai die Mindestinvestitionsanforderungen für die Erteilung eines Investorenvisums. Somit haben Ausländer die Möglichkeit, ein Investorenvisum zu beantragen, wenn sie eine Immobilie für einen Mindestpreis von 750.000 AED (204.000 USD) erwerben. Vor dieser Änderung konnten Investorenvisa nur für den Kauf einer Immobilie für einen Mindestpreis von AED 1.000.000 (USD 272.000) beantragt werden.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über kürzlich gestartete Immobilienprojekte, die Immobilien zu einem Mindestpreis von 750.000 AED (204.000 USD) anbieten, was Sie zur Beantragung eines Investorenvisums qualifiziert. Inhaber eines solchen Visums haben Zugang zu mehreren Vorteilen, darunter die Möglichkeit, eine Emirates ID und einen Führerschein zu erhalten, sowie die Möglichkeit, sich unbegrenzt in den VAE aufzuhalten.

Select Group Peninsula Five

Peninsula Five von Select Group ist eine der jüngsten Erweiterungen des Peninsula-Gebiets, einer am Wasser gelegenen Gemeinde in der Business Bay. Es ist eine ideale Option für diejenigen, die im Herzen Dubais wohnen und gleichzeitig leichten Zugang zu nahe gelegenen Geschäftszentren, Bildungseinrichtungen und Attraktionen haben möchten.

Die Wohnungen umfassen Studios und Apartments mit einem bis vier Schlafzimmern, die zwischen 513 und 1.815 Quadratmetern groß sind. Die Wohnungen werden einen atemberaubenden Blick auf Downtown Dubai, den Dubai-Kanal und den Golf bieten. Wer eine geräumigere Einheit sucht, könnte sich für die Duplex-Wohnungen am Wasser interessieren, die über Grundrisse mit einem bis vier Schlafzimmern verfügen werden. Die Wohnungen werden mit Panoramafenstern, hochwertigem Dekor und eleganten Oberflächen ausgestattet sein.

Die Bewohner von Peninsula Five müssen sich keine Sorgen machen, dass ihnen langweilig werden könnte. Das Projekt sieht zahlreiche Freizeit- und Erholungseinrichtungen vor, darunter ein Gemeinschaftszentrum, Squash-, Tennis- und Basketballplätze, einen Skatepark, Wander- und Radwege sowie Schwimmbäder. Die Peninsula Promenade soll das Herzstück der Gemeinde werden, wo Besucher ein Freiluftkino, einen Kunstpark und einen Jet-Fountain-Bereich besuchen können.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das 4. Quartal 2024 geplant. Den Käufern stehen attraktive Zahlungspläne zur Verfügung, und die Startpreise für die Studios liegen bei 1.000.000 AED (272.000 USD).

Immobilien Business Bay

Azizi Riviera Beachfront

Die kürzlich von Azizi Developments entwickelte Wohnanlage Riviera Beachfront befindet sich in Meydan, Mohammed Bin Rashid City. Die Anlage besteht aus drei Türmen mit Wohneinheiten, die in Größe und Ausstattung variieren. Die Bewohner haben einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa, die nahe gelegene Lagune und die Skyline von Dubai. Der Komplex bietet verschiedene Sporteinrichtungen, darunter Swimmingpools, Fitnessstudios, Rad- und Joggingstrecken, Tennis- und Basketballplätze sowie weiße Sandstrände.

Von der Riviera Beachfront aus können die Bewohner jede Ecke Dubais leicht erreichen. Downtown Dubai ist innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Die Meydan One Mall, die Meydan Racecourse und die Dubai Festival City Mall bieten beliebte Freizeitaktivitäten und liegen nur eine kurze Autofahrt von den Residenzen entfernt.

Für Preisinformationen zu den Riviera Beachfront-Einheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stellen Ihnen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung, einschließlich der Grundrisse, der Grundrisse der Einheiten und der Zahlungsmodalitäten.

Immobilien Meydan

Binghatti Creek

Binghatti Creek ist ein 21-stöckiges Gebäude in Al Jaddaf, einem Gebiet, das von der Royal Za’abeel Community und dem Dubai Creek umgeben ist. Das Projekt wurde von Binghatti Developers entwickelt. Es wird Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 700 bis 1.550 Quadratmetern umfassen. Die Wohnungen werden mit großzügigen Balkonen und bodentiefen Fenstern ausgestattet sein, die einen schönen Blick auf den Dubai Creek und die Skyline von Dubai bieten.

Binghatti Creek wird eine Vielzahl von Annehmlichkeiten bieten, unter anderem einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio und einen Kinderspielplatz. Hightech-Geräte, wie z. B. sprachgesteuerte Assistenten, werden den Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bieten.

Die Business Bay und das Stadtzentrum von Dubai sind nur 10 Autominuten von der Anlage entfernt. Für Unterhaltung und Freizeitaktivitäten können die Bewohner die Dubai Festival City Mall, die Wafi City Mall und das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary besuchen.

Die Fertigstellung des Komplexes ist für das erste Quartal 2023 geplant. Die Preise für Ein-Zimmer-Wohnungen liegen zwischen 650.000 AED (177.000 USD) und 965.000 AED (263.000 USD), je nach Grundriss und Lage innerhalb des Komplexes.

Sobha Hartland The Crest

The Crest ist ein Wohnkomplex in Sobha, Hartland. Sie besteht aus vier Wolkenkratzern: Turm A, B, C und D. Die Wohnanlage bietet durch die miteinander verbundenen Sky Gardens ein besonderes Design. Die Wohnungen umfassen Apartments mit ein bis drei Schlafzimmern, die in Größe und Ausstattung variieren. Der Komplex bietet verschiedene Annehmlichkeiten wie einen Swimmingpool, einen Grillplatz und Sportanlagen. Die Bewohner können einen Garten, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants nutzen, die nur wenige Gehminuten von den Wohnanlagen entfernt sind.

Die Business Bay und das Stadtzentrum von Dubai sind nur 10 Minuten von den Apartments entfernt, und der Jachthafen von Dubai ist in 25 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Die Wohnungen mit einem Schlafzimmer kosten ab 890.000 AED (242.000 USD).

Ellington Hamilton House

Hamilton House ist eine der neuesten Entwicklungen von Ellington Properties. Das Projekt befindet sich in JVC, einem Gebiet, das aufgrund seiner moderaten Immobilienpreise bei Investoren und Mietern immer beliebter wird. Die Wohnungen umfassen Studios und Ein- bis Zweizimmerwohnungen mit einer Größe von 387 bis 1.300 Quadratmetern.

Die Bewohner von Ellington Hamilton House haben Zugang zu einer Fülle von Annehmlichkeiten, darunter Freizeit- und Lounge-Pools, ein Pooldeck, ein Fitnesscenter, ein Yogastudio und eine Lobby im Hotelstil. Die Wohnungen im Hamilton House verfügen über offene Küchen, Geräte, handgefertigte Schränke, Waschküchen und Balkone, die einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung und die üppige Vegetation bieten.

Die Bewohner haben leichten Zugang zu anderen Teilen des Emirats. Dubai Marina und Downtown Dubai sind innerhalb von 20 Minuten zu erreichen. Jumeirah Golf Estates Clubhouse, Jebel Ali Racecourse, Dubai Butterfly Garden und Dubai Miracle Garden gehören zu den nächstgelegenen Unterhaltungsmöglichkeiten.

Ein-Schlafzimmer-Wohnungen kosten ab 845.000 AED (230.000 USD), und Käufer haben die Möglichkeit, einen attraktiven Zahlungsplan zu nutzen.

Immobilien in JVC (Jumeirah Village Circle)

