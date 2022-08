campai – Digitaler Mitgliedsausweis ohne App aufs Handy

campai sorgt mit der nächsten Innovation für neue Möglichkeiten im Vereinsbereich!

Berlin, 17. August 2022 – campai hat es getan! Der digitale Mitgliedsausweis folgt auf die tagbasierte Mitgliederverwaltung. Die Vereinssoftware setzt neue Maßstäbe! Das Besondere ist die direkte Verknüpfung zur Wallet Funktion im Smartphone, sodass die der digitale Mitgliedsausweis direkt abgelegt wird, ohne im Vorfeld eine App zu installieren. Das schafft neue Möglichkeiten für Vereine, Proficlubs oder andere Organisationen, die mit smarten Zutrittsfunktionen oder Rabatten arbeiten, da die lästige Hürde der Appinstallation wegfällt und mit der Vorinstallierten Wallet Funktion gearbeitet wird.

„Die direkte Verknüpfung mit der vorinstallierten Wallet Funktion vereinfacht die Nutzung des digitalen Mitgliedsausweises und verschafft einfachen Zutritt zu Events, Veranstaltungen oder Rabatten“, schildert Matthias Tausch, CSO der LuckyShot GmbH. „Der digitale Mitgliedsausweis ist direkt mit der Mitgliederverwaltung verknüpft, sodass in Mitgliedsausweise erstellst und in Echtzeit Updates. Es haben Personen Zugriff, die im Verein berechtigt sind.“, erzählt Tausch, der die Entwicklung der Funktion in Absprache mit Vereinen umgesetzt hat.

Der digitale Mitgliedsausweis stellt damit die Weichen für moderne und schnell integrierte Zugriffsmöglichkeiten dar. 79% der deutschen Bevölkerung besitzen heutzutage ein Handy und damit hat jeder Verein die Chance auf diese Endgeräte zugreifen. Egal ob Android oder Apple, beide Funktionen sind in campai integriert. Die Erstellung des digitalen Mitgliedsausweises ist frei gestaltbar. Logos, Bilder, Platzhalter und freie Texte werden in Verbindung mit einem ausgewählten Code abgebildet. Nachdem der digitale Mitgliedsausweis erstellt wurde, werden die Kartennutzer per E-Mail benachrichtigt und laden mit einem Klick die Karte in ihr Wallet herunter, wie die Kreditkarte oder normale Flug- bzw. Bahntickets. Änderungen werden jederzeit Push-Notification eingespielt, um den digitalen Mitgliedsausweis anzupassen.

Die Vereinssoftware campai ist seit 2017 auf dem Markt und ist aktuell bei Kunden beliebt, da der Funktionsumfang die tägliche Vereinsarbeit abbildet. Multisportorganisationen oder kleinere Vereine profitieren von der hohen Flexibilität und Anpassbarkeit der Funktionen. Vereine loben das moderne Design und die angenehme Bedienung und schätzen die Verknüpfung aller Funktionen innerhalb der Vereinssoftware. Die Software spart Zeit und automatisiert Arbeitsprozesse.

„Die campai Vereinssoftware ist dank seiner Vereine heute auf dem Level, wo es jetzt ist, weil die Vereine ihre Wünsche widerspiegeln und wir diese mit ihnen gemeinsam umsetzen.“, verspricht Matthias Tausch und ergänzt: „Jeder hat die Chance, uns 14 Tage im vollen Umfang testen und im Anschluss monatlich zu kündigen, falls er nicht zufrieden ist. Ausprobieren ist Pflicht. Vereine haben es verdient!“

Vereinssoftware: Endlich einfache Vereinsverwaltung.

Vereinssoftware ist mehr als Tabellenkalkulation! In campai findest du viele nützliche Funktionen in einem tollen Design – damit Vereinsverwaltung wieder Spaß macht!

Kontakt

campai /LuckyShot GmbH

Matthias Tausch

Schönhauser Allee 163

10435 Berlin

030 / 403 639 730

matthias@campai.com

https://campai.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.