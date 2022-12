Neue tde-Website: Ästhetik und Funktionalität mit jedem Klick

Modern, elegant, besser erfahrbar: Netzwerkspezialist geht mit neuer Website an den Start

Dortmund, 12. Dezember 2022. tde – trans data elektronik GmbH hat einen neuen Internetauftritt: Ab sofort empfängt die Seite www.tde.de Besucher im modernen und eleganten Design mit großzügigem Weißraum, komplett überarbeiteter Typografie und großen Bildflächen. Die neue Bildästhetik mit hochwertig gestalteten Aufnahmen und die Einbettung von Videos vermitteln den innovativen Anspruch des Technologieführers in der Mehrfasertechnologie und laden ein, den Branchenpionier besser kennenzulernen. Dafür hat der Netzwerkexperte die Seite auch neu gegliedert und in zielgruppenspezifische Ressorts aufgeteilt. Dank der übersichtlich strukturierten Menüführung finden Nutzer mit nur wenigen Klicks die gewünschten Informationen, Produkte oder gelangen über die neugestaltete Suche direkt auf den angebundenen tde-Webshop mit stets fehlerfreien und plausiblen Konfigurationen. Das neue Webdesign gibt Inhalte für jedes Anzeigemedium optimiert aus.

Ästhetik, Funktionalität, intuitive Bedienbarkeit und höchstes Nutzererlebnis mit jedem Klick – das bietet die neue tde-Website. Der Online-Auftritt des Netzwerkexperten unter www.tde.de zeichnet sich durch sein zeitgemäßes, modernes Layout mit großen Headlines aus, ist übersichtlich strukturiert und für die optimale Darstellung auf allen Endgeräten ausgelegt: Die Startseite gibt Besuchern neben allgemeinen Informationen zu tde die wichtigsten Leseempfehlungen an die Hand, etwa zum Thema Qualität, und verlinkt auf die Konfiguratoren, den Online-Shop oder die Karriereseite. Im Mittelpunkt der Seite steht das umfangreiche tde-Produktportfolio: Für die Darstellung hat tde moderne Technologien wie Swipe-Elemente integriert und bettet hochwertige Video-Inhalte sowie Bildgalerien ein.

„Der erste Eindruck zählt. Deshalb haben wir unsere neue Website konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden sowie unseres Vertriebs ausgerichtet „, sagt Andre Engel, Geschäftsführer tde. „Die Konzeption haben wir komplett inhouse abgewickelt. Bei der Umsetzung konnten wir auf die Unterstützung von externen Entwicklern zurückgreifen, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten. Da wir unser Engagement im Bereich Bewegtbildmarketing gesteigert haben, werden wir unseren Website-Besuchern in Zukunft regelmäßig neuen Content anbieten können.“

Neu: Aufteilung in zielgruppenspezifische Ressorts

Damit Nutzer noch schneller zum Ziel kommen, hat tde die Gliederung ihrer Website konsequent zielgruppenspezifisch aufbereitet: In der Rubrik „tde Lösungen“ finden Verantwortliche ab sofort speziell gestaltete Unterseiten zu Highspeed-Anwendungen für die fünf tde-Kernbereiche Datacenter, Telecom, Industrie, Forschung und Mobiles. Weitere Rubriken sind Produkte, Expertise, Werte und die Seite „Über tde“. Dank der übersichtlichen Struktur gelangen Nutzer in wenigen Klicks zum Ziel. Auch die Produktsuche hat der Netzwerkexperte neugestaltet und mit der direkten Anbindung an den tde-Shop verknüpft: Dank eines verbesserten Filtersystems finden Kunden dort noch einfacher und schneller hochwertige Netzwerkkomponenten für hochverfügbare Anwendungen. Da tde die intuitiv bedienbaren LWL-Kabel- und Spleißboxen-Konfiguratoren mit Produktvisualisierung in den Shop integriert hat, lassen sich alle möglichen kundenspezifischen Konfigurationen plausibel und fehlerlos erstellen.

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

