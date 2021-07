Neue Stromtrasse für grüne Energie: Ausschreibung gestartet

Wer baut mit an Deutschlands Energiewende? Die Experten von Tractebel begleiten die Ausschreibung von TenneT für den Planfeststellungsabschnitt 2 der Freileitung „A250 Stade-Landesbergen“. Projektbüro in Verden ist eröffnet.

Tractebel wirkt bei der Realisierung eines wichtigen deutschen Energiewende-Projekts mit: Die neue 380-kV-Übertragungsleitung zwischen Dollern (nahe Stade) und Landesbergen wird voraussichtlich ab 2026 die aktuelle Übertragungsleistung verstärken und vornehmlich grünen Offshore-Strom von der See ins Landesinnere transportieren. Rund 145 km misst die Entfernung zwischen Ausgangs- und Endpunkt. Auf halber Strecke liegt Verden. Hier richteten wir Anfang Mai 2021 das Tractebel Projektbüro ein. Es wird für alle vor Ort tätigen Experten zentrale Anlaufstelle und Sitz der Baukoordination sein.

Tractebel unterstützt seit einem Jahr die Vorbereitungen für den Bau koordinativ. Jetzt geht das TenneT Projekt in eine wichtige Phase: Die Tractebel Experten erstellten in den vergangenen Monaten die Ausschreibungen für die Baudienstleister im 37 km langen Abschnitt 2. TenneT hat diese Ende März 2021 für präqualifizierte Unternehmen veröffentlicht. Im aktuellen Abschnitt sind insgesamt drei Lose ausgeschrieben. Es besteht die Möglichkeit für mehrere Lose zu bieten. In einem mehrstufigen Verhandlungsverfahren wird TenneT die Baudienstleister mit dem besten Angebot auswählen. Die Tractebel Experten begleiten diesen Prozess. Vorbehaltlich des erteilten Planfeststellungsbeschlusses ist mit der Vergabe der Leistungen im Oktober 2021 zu rechnen. Der Baustart kann dann schon Ende November 2021 beginnen.

Der geplante Planfeststellungsabschnitt verläuft zwischen dem Umspannwerk Dollern bis zur Ortschaft Elsdorf-Frankenborstel und wird rund 103 Neubaumasten enthalten. Die neue Trasse ersetzt dann die vorhandenen, rund 40 Jahre alten Höchstspannungsleitungen. Deren Rückbau erfolgt parallel zum Trassenneubau.

„Nach langer und intensiver Planungsphase starten wir nun gut aufgestellt in die Umsetzung des Netzausbaus. Mit der Eröffnung des Projektbüros und der Veröffentlichung der Ausschreibung kommen wir der Bauphase mit großen Schritten näher. Das freut mich sehr, denn das Projekt ist ein wichtiger Teil der Energiewende und wird helfen, Strom aus erneuerbaren Energien zu den Menschen zu bringen,“ sagt Bernd Rößner, Projektleitung seitens Tractebel.

Als eine der größten Ingenieurgesellschaften der Welt bietet Tractebel wegweisende Strategien für eine klimaneutrale Zukunft. Rund 5.000 Mitarbeiter erarbeiten Engineering-Lösungen für komplexe Projekte in den Bereichen Energie, Wasser und urbane Infrastruktur. Tractebel Kunden profitieren von 150 Jahren Erfahrung und vom lokalen Know-how der Experten in Europa, Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Der 2019 erzielte Umsatz lag bei 671 Millionen Euro. Tractebel ist Teil der ENGIE Gruppe, einem internationalen Unternehmen für kohlenstoffarme Energie und Dienstleistungen.

