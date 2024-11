Neue Lichttechnik für Autohäuser

LED Doppelstrahler Chamäleon mit 6940 Lumen für Autohäuser

Die Chamäleon Strahler von LED Explorer zählen zu geeigneten Beleuchtungslösungen für Autohäuser. Diese Strahler schaffen mehr als Verkaufsräume – sie schaffen Erlebniswelten, in denen Kunden die Faszination Automobil hautnah erleben.

Die Beleuchtung von Autos spielt bei LED Explorer eine zentrale Rolle, die LED Systeme sind bekannt für hochpräzise Lichtlösungen und bieten eine perfekte Symbiose aus Design, Funktionalität und Effizienz.

Mit den neuen Chamäleon Strahlern lassen sich Fahrzeuge in Autohäusern eindrucksvoll in Szene setzen.

Warum Chamäleon Strahler für Autohäuser?

LED Explorer hat sich einen Namen als Pionier im Bereich der Lichttechnik gemacht. Die Chamäleon Strahler sind einzigartige Strahler- Lösungen optisch ansprechend und technologisch in der Anwendung überragend.

In einem Autohaus zählt der erste Eindruck. Kunden wünschen sich Fahrzeuge in einem Umfeld erleben, das Wertigkeit, Stil und Innovation ausstrahlt. Die richtige Beleuchtung hebt die Farben und Konturen der Autos und schafft eine einladende gleichmäßige helle Atmosphäre. Zusätzlich trägt gutes Licht bei, dass der Kunde Details wie Lackierungen, Oberflächen oder Innenausstattungen klar und ansprechend wahrnimmt.

Hohe Lumen Output von 6940 Lumen für Autohäuser

Hervorragende Farbwiedergabe (CRI > 93) Fahrzeuge wirken überzeugend, wenn Lackfarben, Oberflächenstrukturen und Materialien realitätsgetreu dargestellt werden. Chamäleon Strahler garantieren eine naturgetreue Farbwiedergabe, die Kunden begeistert.

Der extrem hohe Lumen- Output des Chamäleon Doppelstrahler von über 6940 Lumen ist ein absoluter Spitzenwert und gerade für Autohäuser und dessen hohe Decken gut geeignet.

Chamäleon Stromschienenstrahler: Innovation trifft Ressourceneffizienz

Der Chamäleon Stromschienenstrahler ist das Ergebnis intensiver Forschung und wegweisender Entwicklungen im Bereich der Ressourcen schonenden Beleuchtungstechnik. Dieses innovative Produkt wurde speziell für den Einsatz in, Automobilausstellungen konzipiert und zeichnet sich durch seine herausragende Flexibilität und Effizienz aus.

Ein revolutionäres Konzept für maximale Ausleuchtung

Im Zentrum der Entwicklung des 3-Phasen Strahler steht die visionäre Idee, zwei herkömmliche Einzelstrahler zu einem hochflexiblen Doppelstrahler zu vereinen.

Das Ergebnis ist ein Beleuchtungssystem, das funktional überzeugt und neue Maßstäbe setzt.

Der Fertigungsprozess des Chamäleon-Strahlers berücksichtigt den Energieverbrauch und die optimale Verwendung von Materialien. Durch die Reduzierung wesentlicher Fertigungs- und Beschaffungskosten und Einsatz recycelter Materialien als Kernelement, sind im Chamäleon Strahler vereint.

Der Chamäleon Strahler wurde durch die LED Explorer GmbH für LED Beleuchtung für Autohäuser in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland hergestellt.

LED Explorer ist der Überzeugung, dass es nicht sinnvoll ist, Leuchten über große Entfernungen aus Asien zu importieren, wenn wir sie stattdessen nachhaltig und in besserer Qualität und höherer Innovation in Deutschland produzieren lassen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Autohäuser, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

