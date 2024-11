Neue KI-basierte Softwaretest-Lösungen von Parasoft

Niedrigere Fehlerquote beim Testen und höhere Effizienz der Entwickler

-KI-gesteuerte Java-Tests beschleunigen jetzt das Feedback mit kontinuierlicher Validierung in der IDE

-Neuer IDE-basierter Assistent bietet technische Anleitung für Tester in der Anwendung – in Echtzeit

-Erweiterte Unterstützung für LLMs macht generative KI-Teststrategien flexibler

-Patentierte KI/ML-Technologie zur Verbesserung der Vor-Ort-Unterstützung und Reduzierung der Komplexität

Monrovia (USA)/Berlin – November 2024 – Parasoft, ein führender Anbieter von KI-basierten Softwaretests, hat einen weiteren Schritt zur strategischen Integration von KI und ML zur Qualitätsverbesserung in Bereichen unternommen, in denen Entwicklungsteams diese am dringendsten benötigen, wie z.B. bei der Verwendung natürlicher Sprache zur Fehlersuche oder bei der Codeüberprüfung in Echtzeit. Mit den neuesten Versionen der Parasoft-Produkte erhalten Entwickler mehr Kontrolle und Feedback in wichtigen Phasen des Software-Entwicklungszyklus – von der kontinuierlichen Code-Validierung bis hin zur robusten Unterstützung verschiedener LLMs (Large Language Models).

Kürzere Zeit bis zum ersten Feedback

Jtest, einer KI-basierten Produktivitätslösung für Java-Entwickler, wurde die Funktion „Live Unit Testing“ zur Codeüberprüfung in Echtzeit hinzugefügt. Diese Erweiterung ermöglicht Entwicklern, von Codeänderungen betroffene Unit-Tests in ihrer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) automatisch auszuführen. Die Möglichkeit, Codeänderungen zu validieren, bevor sie in die Quellcodeverwaltung eingecheckt werden, spart viel Zeit und führt zu weniger Build- und Regressionsfehlern.

Die Machine Learning Engine von Parasoft arbeitet im Hintergrund und korreliert die letzten Code-Änderungen mit den betroffenen Unit-Tests, während sie die Tests in der IDE selbstständig ausführt und dem Entwickler kontinuierlich Feedback gibt. Als Erweiterung der CLI-basierten Test-Impact-Analyse von Parasoft bietet diese neue Kombination zwei große Vorteile – sie kann das Feedback zu Tests um 90 % oder mehr beschleunigen und gleichzeitig Build- und Regressionsfehler reduzieren.

Die C#/VB.NET-Entwicklungslösungen Jtest und dotTEST bieten statische Analyse in Echtzeit, um das kontinuierliche Scannen von Code zu automatisieren und Fehler zu beheben, sobald sie auftreten. Zusammen mit den KI-generierten Code-Fixes von Parasoft und der neuen, erweiterten Unterstützung für LLM-Provider bietet dies einen neuen Vorteil für Entwicklungsteams: kontinuierliches Feedback zu Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit und schnellere Behebung der Ergebnisse der statischen Analyse.

Schnelleres Lernen und Debuggen mit AI Assistant

Ein neuer KI-Assistent als Teil von Parasoft SOAtest und Virtualize integriert sich jetzt mit verschiedenen LLM-Anbietern wie OpenAI und Azure OpenAI.

Um die Leistungsfähigkeit dieser intuitiven Funktionalität zu nutzen, können Entwickler Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten sofort Antworten zu SOAtest und Virtualize. Dies hilft Anwendern, schneller zu lernen und Probleme effizienter zu lösen. Der Gesamteffekt ist die Verbesserung von Test-Workflows durch KI-basierte Unterstützung.

Anwender können LLMs auswählen

Parasoft hat die LLM-Unterstützung für verschiedene Anbieter in den neuesten Versionen von Jtest, dotTEST, SOAtest und Virtualize erweitert. Teams können nun ihr bevorzugtes LLM in die automatisierten Softwaretestlösungen von Parasoft integrieren. Zudem werden die Belange der Datensicherheit und des Datenschutzes durch die Möglichkeit der Vor-Ort-Bereitstellung berücksichtigt.

„Unsere jüngsten Innovationen sind das Ergebnis unseres langfristigen Engagements für KI im Softwaretest. Wir haben eine Grundlage geschaffen, die unvergleichliche Zuverlässigkeit, Auswahl und Kontrolle in Test-Workflows bietet“, so Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Diese neuen Verbesserungen werden durch Dutzende von Technologiepatenten unterstützt, die den Weg zu vollständig autonomen Softwaretests ebnen.“

Die Investition von Parasoft in KI dient der Verringerung von Qualitätsrisiken während der Produktfreigabezyklen. Während KI-Fortschritte Trend sind, investiert Parasoft seit Jahrzehnten in KI. Da immer mehr Teams KI nutzen, hilft dieser zukunftsorientierte Ansatz Unternehmen, ihre Qualität zu verbessern. Er unterstützt bei der Integration von LLMs in fortschrittliche Testworkflows.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

