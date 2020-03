Neue Führungskräfte bei Qlik

Data-Analytics-Spezialist erweitert sein Executive- und C-Level-Team

Qlik holt Poornima Ramaswamy, ehemals Vice President AI & Analytics bei Cognizant, als Vice President Strategic Clients ins Executive Team. Zudem erweitert das Unternehmen das C-Level-Management-Team mit der Beförderung von James Fisher zum Chief Product Officer, Joe DosSantos zum Chief Data Officer und Ruthann Wry zum Chief People Officer.

Poornima Ramaswamy (1.v.l.), Executive Vice President, Strategic Clients: Poornima Ramaswamy erweitert ab sofort als EVP Strategic Clients das Führungsteam von Qlik. Ihre Aufgabe ist es, ein multidisziplinäres Team zu leiten, das Vertrieb, Value Engineering und Beratung verbindet. Durch die Bündelung kann Qlik seine Kunden noch besser in deren Transformationsstrategien unterstützen und dazu beitragen, den Wert unternehmensweiter Investitionen in Daten-Technologien zu steigern.

Ramaswamy ist eine renommierte Expertin im Bereich AI und Analytics. Sie blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen zurück und hat sich das Vertrauen vieler CDOs und CIOs erarbeitet. Zuletzt war sie als Vice President AI & Analytics bei Cognizant, einem Partnerunternehmen von Qlik, tätig. Dadurch ist sie mit dem Engagement und Qualitätsanspruch, den Qlik seinen Kunden entgegenbringt, bestens vertraut.

James Fisher (2.v.l.), Chief Product Officer: James Fisher, bisher Senior Vice President Strategic Marketing bei Qlik, übernimmt als CPO die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Global Products. Fishers neue Aufgabe besteht darin, den Investitionsfokus in den Schlüsselbereichen zu steuern und so die Markteinführung von Qliks Daten- und Analyse-Lösungen zu unterstützen sowie die Produkt-Strategie mit Blick auf die Marktführerschaft zu definieren.

Joe DosSantos (3.v.l.), Chief Data Officer: In der neu geschaffenen Position des CDO obliegt Joe DosSantos die Aufgabe, durch eine interne Daten- und Analysestrategie aussagekräftige Einblicke bei Qlik zu ermöglichen. Zudem übernimmt er die Rolle des externen Thought Leader in den Bereichen Data-Lake, Datenstrategie und Data Governance.

Ruthann Wry (r.), Chief People Officer: Ruthann Wry, langjährige HR-Führungskraft bei Qlik, wird CPO. Sie kam 2014 zu Qlik und leitete den Bereich Kultur und Talent in den USA. Diese Aufgabe wird sie auch im Rahmen ihrer neuen, globalen Aufgabe weiter verfolgen.

