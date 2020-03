ESG ist Innungsmitglied

Die ESG Elektro Service Gesellschaft mbH ist als renommierter Prüfdienstleister nun auch Mitglied der Innung für Elektro- und Informationstechnik Rhein-Erft. Hiermit verdeutlicht ESG den hohen Qualitätsanspruch, den das Unternehmen von Beginn an an sich und seine Leistungen stellt.

Innungen haben ein besonderes Augenmerk darauf, dass ihr guter Ruf nicht beschädigt wird. So wird und bleibt nur Innungsmitglied, wer sauber und serviceorientiert arbeitet. Schwarzen Schafen im Prüfdienstleistungsgewerbe wird es so schwerer gemacht, minderwertige Leistungen zu verkaufen. ESG unterstützt diese Haltung und bietet seit 2004 seriöse Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 an.

Die Innung für Elektro- und Informationstechnik bietet ihren Mitgliedern einige Leistungen. So erhalten sie aktuelle Informationen zu elektrotechnischen Themen, rechtlichen Änderungen sowie Branchennews. Umfassende Informationen auf den Gebieten der Betriebswirtschaft, Unternehmensführung sowie Aus- und Fortbildung gehören ebenfalls dazu. Betriebe können sich so voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und kundenorientiert arbeiten.

Der E-Check ist eine wichtige Maßnahme für den Arbeitsschutz. ESG gehört zu vertrauenswürdigen Innungsbetrieben, die die Elektroprüfung nach den VDE Normen wie die DIN VDE 0105-100 für die wiederkehrenden Prüfungen an elektrischen Anlagen oder die DIN VDE 0701-0702 für die wiederkehrenden Prüfungen an elektrischen Betriebsmitteln durchführen. Die Bezeichnung E-Check ist dabei eine geschützte Marke der elektrohandwerklichen Organisation und meint die Prüfung nach DGUV Vorschrift 3. Der Prüftechniker überzeugt sich hierbei davon, dass sich die elektrischen Betriebsmittel und Anlagen im ordnungsgemäßen Zustand befinden. Im Anschluss bestätigt eine entsprechende Prüfplakette die erfolgreiche Prüfung. Sämtliche Ergebnisse und gegebenenfalls zu behebende Mängel werden in einer rechtssicheren Prüfdokumentation, die dem Kunden als wichtiger Nachweis im Schadensfall dient, festgehalten. Nur Innungsmitglieder sind qualifiziert, um einen E-Check anzubieten.

Der Prüfdienstleister ESG Elektro Service Gesellschaft mbH informiert hierzu weiter auf der Seite https://www.esg-gesellschaft.de/elektrosicherheit-blog/esg-fuehrt-als-innungsmitglied-zuverlaessigen-e-check-nach-vde-normen-durch

Auf die technisch fachgerechte und sichere VDE Prüfung spezialisiert ist die ESG Elektro Service Gesellschaft mbH der richtige Partner für Ihre Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 in Köln und deutschlandweit. Wir liefern die wichtige rechtssichere Dokumentation, die im Schadensfall von Versicherungen und Berufsgenossenschaften verlangt wird. Mit unserem dynamischen und hoch motivierten Team arbeiten wir täglich daran, die elektrische Sicherheit unserer Kunden durch die Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 zu gewährleisten.

Wir erstellen Ihnen ein umfassendes Prüfkonzept für die elektrische Sicherheit, zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen. Unser Leitgedanke hierbei ist immer die Kundenzufriedenheit und die Sicherheit Ihres Unternehmens.

