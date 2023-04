Neue Fachzeitschrift für den B2B-Vertrieb am Markt

Vertrieb DIGITAL – die gedruckte Fachzeitschrift für Unternehmer, Selbstständige und Vertriebler im B2B

[Süßen/26.04.2023] – Die Welt des Vertriebs befindet sich im Wandel: Digitalisierung und die fortschreitende Technologieentwicklung eröffnen neue Möglichkeiten, um Kunden und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Dabei den Überblick zu behalten, ist jedoch oft eine Herausforderung. Hier setzt die neue Fachzeitschrift „Vertrieb DIGITAL“ an: Sie bietet wertvolle Informationen, Tipps und Expertenwissen rund um den Einsatz digitaler Möglichkeiten im Vertrieb.

Herausgeber und Chefredakteur ist Yücel Yanaz, Digital- und Positionierungsexperte mit dreißig Jahren Berufserfahrung in Marketing & Vertrieb. Yücel Yanaz leitet die Marketingagentur 2Y und begleitet darüber hinaus KMU’s und Selbstständige bei ihrem Unternehmensaufbau und Marketing. „Unser Ziel ist es, Unternehmen und Vertrieblern dabei zu helfen, das Potenzial des digitalen Zeitalters für sich zu nutzen“, erklärt Yanaz. „Mit „Vertrieb DIGITAL“ wollen wir unseren Lesern helfen, die richtigen Tools und Strategien zu finden, um Kunden und Mitarbeiter effektiv zu gewinnen und langfristig zu binden.“

Das Magazin basiert auf drei Erfolgs-Säulen: In jeder Ausgabe berichtet eine erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit im Interview über den Aufbau ihrer Firma und gibt wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen mit Verkauf, Vertrieb und Unternehmensaufbau. Artikel rund um den klassischen Vertrieb, wie Kundenaufbau und -pflege, Verkauf, Einwandbehandlung, Bedarfsermittlung oder die

Bedarfsfestigung, bieten praktische Tipps und Tricks für den Vertriebsalltag. Schließlich kommen ausgewiesene Experten für den Bereich Online-Marketing zu Wort und geben ihr Wissen in Artikeln und Beiträgen weiter.

„Vertrieb DIGITAL“ richtet sich an Firmeninhaber, Selbstständige, Vertriebler und Verkäufer, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Vertrieb ausbauen möchten, um neue Kundenkreise zu erschließen oder die geeigneten Mitarbeiter zu finden. Das Magazin erscheint monatlich und kann im Abonnement oder auch einzeln bezogen werden.

„Wir sind stolz darauf, mit „Vertrieb DIGITAL“ eine einzigartige Fachzeitschrift auf den Markt zu bringen, die ihren Lesern nützliches Erfolgswissen und Mehrwert bietet, welches es in dieser Form nirgends gibt“, so Yanaz. „Unsere Leser werden von der Expertise und dem Know-how unserer Autoren und Interviewpartner profitieren und wertvolle Impulse für ihre tägliche Arbeit erhalten und können ihr berufliches und persönliches Wachstum massiv beschleunigen.“

Interessierte können Vertrieb DIGITAL ab sofort im gut sortierten Fachhandel erwerben oder direkt beim Verlag bestellen.

Über Vertrieb DIGITAL: „Vertrieb DIGITAL“ ist eine gedruckte Fachzeitschrift für den B2B-Vertrieb. Sie richtet sich an Firmeninhaber, Selbstständige, Vertriebler und Verkäufer und bietet wertvolle Informationen, Tipps und Expertenwissen rund um den Einsatz digitaler Möglichkeiten im Vertrieb. Das Magazin erscheint monatlich und kann im Abonnement oder auch einzeln bezogen werden. Im Shop unter www.vertrieb-digital.online oder anfordern per Mail an service@vertrieb-digital.online

