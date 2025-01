Neue Broschüre der LDB Gruppe: Erfolgsstorys aus dem Autohaus – Digitale Kommunikation als Schlüssel für mehr Umsatz und Kundenzufriedenheit

Berlin, 01. Januar 2025. Die LDB Gruppe, führender Anbieter innovativer Kommunikationslösungen für Autohäuser und Kfz-Betriebe, stellt ihre neue Broschüre vor: »Erfolgsstorys aus dem Autohaus«. Diese gibt spannende Einblicke in Best Practices und zeigt, wie digitale Tools wie der Voicebot CXBot Carla, der CallManager oder der ImageBuilder den wirtschaftlichen Erfolg in der Automobilbranche messbar steigern können.

Die Automobilbranche steht nie still – und mit ihr die Ansprüche der Kunden. Die Kundenkommunikation im Autohaus hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Während früher ein einziges Telefon genügte, um Kundenanfragen zu bewältigen, müssen Autohäuser heute eine Vielzahl von Kanälen bedienen – von Telefon und E-Mail bis hin zu WhatsApp und Social Media.

Moderne Autohäuser wissen: Wer heute erfolgreich sein will, muss nicht nur hochwertige Fahrzeuge und einen tollen Service anbieten, sondern auch in der Kundenkommunikation brillieren. Doch wie lässt sich das in einer Welt voller digitaler Touchpoints und hoher Erwartungshaltung umsetzen?

Die Broschüre bietet hier konkrete Beispiele aus der Praxis: Wie Autohäuser ihre telefonische Erreichbarkeit mit dem CallManager optimieren oder wie durch den Einsatz von KI-basierter Telefonie die Kundenzufriedenheit signifikant gesteigert werden kann. Diese und weitere Erfolgsgeschichten illustrieren, wie Autohäuser neue digitale Kommunikationslösungen nutzen können, um ihre Kunden besser zu erreichen, Prozesse effizienter zu gestalten und ihren Umsatz nachhaltig zu steigern.

Die Erfolgsformel erfolgreicher Autohäuser

Was haben erfolgreiche Autohäuser gemeinsam? Sie setzen auf Lösungen, die ihren Kunden den besten Service bieten und gleichzeitig ihre internen Prozesse optimieren. Unsere Tools – vom Voicebot CXBot Carla über den CallManager bis hin zur Omnichannel-Plattform CXBox – sorgen dafür, dass keine Anfrage verloren geht und jede Kundeninteraktion zu einer Chance wird.

Doris Gietl, Head of Business Development, Sales & Marketing der LDB Gruppe, sagt: »Unsere Broschüre zeigt eindrucksvoll, dass moderne Kommunikation nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern der Schlüssel für langfristigen Erfolg in der Automobilbranche. Kundenerwartungen entwickeln sich weiter, und wir bei der LDB Gruppe bieten Lösungen, die sowohl menschlich als auch digital überzeugen. Egal, ob es darum geht, Erreichbarkeit zu garantieren, Bewertungen zu verbessern oder Leads zu generieren – unsere Tools sind der perfekte Partner für Autohäuser, die heute schon an morgen denken.«

Diese Erfolgsstorys sind nicht nur inspirierende Beispiele dafür, wie innovative Kommunikationslösungen im Alltag funktionieren. Sie zeigen auch, wie Autohäuser durch clevere Strategien Zeit sparen, Kosten senken, Umsätze steigern und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern können.

Mehr erfahren: Die Broschüre steht unter www.ldb.de zum Download bereit oder kann direkt bei der LDB Gruppe angefordert werden.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen der LDB Gruppe.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf, Pforzheim und Templin vertreten, wo mehr als 350 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.