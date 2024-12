Neuausrichtung: klarer Fokus auf Sektorenkopplung mit grüner Energie

Die fortschreitende Energiewende in Ostdeutschland stellt envia THERM vor spannende Herausforderungen: Sie ist als Partner der Kommunen und bei Unternehmen stark gefragt – vor allem bei Wärmelösungen, Investitionen in innovative Konzepte und erneuerbare Energien. Daher stellt sich envia THERM 2025 neu auf, um Kundenanforderungen noch besser erfüllen zu können.

Das Unternehmen gliedert sich in drei neue Geschäftsbereiche: Technik und Betrieb; Finanzen/Strategie/Kundenservice sowie Vertrieb und Erneuerbare Energien. So werden die Aktivitäten im Vertrieb und im Bereich Erneuerbare Energien zusammengefasst. Bisher hat Thomas Kühnert den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien erfolgreich geführt. Ab 1. Januar 2025 wird Matthias Kunath als Geschäftsführer den Bereich Vertrieb & Erneuerbare Energien leiten.

Thomas Kühnert, bisher in der envia THERM für das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien verantwortlich, wird Ende Februar 2025 das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen. Der Diplom-Betriebswirt ist seit 2015 Geschäftsführer der envia THERM. Unter seiner Führung hat das Unternehmen eine große Projektpipeline aufgebaut, sehr umfangreich in erneuerbare Energie-Anlagen investiert und sich zu einem starken regionalen Lösungsanbieter in diesem Sektor entwickelt.

Holger Linke setzt seine erfolgreiche Arbeit als Geschäftsführer Technik und Betrieb fort.

Zum Jahreswechsel wird Arne Schulte den neu geschaffenen Geschäftsbereich Finanzen, Strategie und Kundenservice führen. Arne Schulte, heute Leiter der Initiative Wärmewende und regionale Energiesysteme in der enviaM-Gruppe, wird somit Mitglied der Geschäftsführung von envia THERM. Klarer Schwerpunkt seiner Aufgaben wird die wirtschaftlich erfolgreiche Vernetzung der vorhandenen und künftig zu errichtenden Anlagen zu regionalen Energielösungen sein. Dabei steht die Kundenzentrierung der envia THERM im Mittelpunkt. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur arbeitete seit 2010 im E.ON-Konzern und ist seit 2023 in der enviaM-Gruppe. Gemeinsam mit Holger Linke und Matthias Kunath soll er die envia THERM als führenden Partner von Unternehmen und Kommunen für innovative und ganzheitliche Wärme- und Energielösungen der Sektorenkopplung etablieren.

Patrick Kather, Vorstand Vertrieb und Erzeugung in der enviaM-Gruppe: „Ich danke Thomas Kühnert für sein Engagement und für den sehr erfolgreichen Aufbau unseres Erneuerbare Energien-Portfolios. Ich wünsche ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute. Arne Schulte hat als Projektleiter gezeigt, dass er erfolgreich Lösungen mit Kollegen aus der Gruppe, kommunalen Stakeholdern und Unternehmen entwickeln kann. Das wird er als Geschäftsführer fortsetzen und hat dabei unsere volle Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Neuausrichtung von envia THERM der führende Partner bei der Dekarbonisierung in Ostdeutschland werden. Ich wünsche der neuen Geschäftsführung und dem gesamten Team viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe!“

Die envia THERM GmbH, Bitterfeld-Wolfen, ist eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie AG. Das Unternehmen entwickelt und betreibt regenerative Erzeugungsanlagen (Bioenergie, Photovoltaik, Wasser und Wind). Darüber hinaus versorgt es als Contracting-Anbieter Kunden in Ostdeutschland mit Fernwärme, Kälte und Prozessdampf aus Gas- und Dampfturbinenanlagen, Heizwerken, dezentralen Blockheizkraftwerken und Heizzentralen.

