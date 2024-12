GWW Ehrenamtspreisverleihung 2023 – aus Leidenschaft entstand ein inklusives Racing Team!

Der GWW-Ehrenamtspreis ist ein Symbol der Dankbarkeit und Anerkennung an Menschen, die sich durch ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement für die Inklusion von Menschen mit Behinderung einsetzen und damit einen wertvollen Beitrag zu Teilhabe und Inklusion in der Gesellschaft leisten. Der Ehrenamtspreis 2023 wurde am 15. Oktober 2024 an Axel Ballhause, Marco Cammalleri und Philipp Sarreira Santos vergeben.

Diese drei Campus Menschen engagieren sich freiwillig in ihrer Freizeit bei den Internen Kunden der GWW. Durch diesen Einsatz ist das erste europäische Inklusive E-Sport Team des Campus Mensch entstanden. Wie es dazu kam? Lesen Sie einfach weiter!

Vor drei Jahren wurde bei der GWW angefragt, ob sich ein Team von Menschen mit Behinderung an dem virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans beteiligen möchte. Die GWW führte eine erste Anfrage an den Standorten durch, und es meldeten sich viele Interessierte. Schnell wurden die Fragen zur Ausrüstung und zum Abbau der Zugangsbarrieren geklärt. Dank der Förderung durch die Stiftung Zenit konnte das Racing-Team schnell mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet werden. An allen Standorten wurde ein Qualifying durchgeführt, bei dem sich insgesamt neun Menschen mit Behinderung für das Team qualifizierten.

Es fehlte nur noch an engagierten Menschen, die das Team bei den Trainings unterstützen sollten. Als erste „Cockpit-Coaches“ haben sich Axel Ballhause (Betreuungshelfer im Wohnheim Nagold) und Marco Cammalleri (Lager und Transportarbeiter im Werk Magstadt) bereit erklärt, das GWW-Fahrerlager zu betreuen. Ein Jahr später kam Philipp Sarreira Santos (Azubi Fachinformatiker in der Zentrale Gärtringen) als drittes Mitglied hinzu.

Diese drei Campus Menschen – in ihrer Freizeit begeisterte Racing-Fans – wollten einfach ihre Leidenschaft mit Menschen mit Behinderung teilen. So entstand das erste europäische inklusive E-Sport Team des Campus Mensch.

Von Anfang an hat dieses Team mit Eigeninitiative und großem Verantwortungsbewusstsein die vielfältigen Aufgaben gemeistert, was schließlich den beeindruckenden Erfolg des Racing-Teams ermöglichte. Dazu gehörten z.B. die Gestaltung des Team-Logos, die technische Überprüfung aller Komponenten und deren barrierefreie Anpassung, die Organisation und Durchführung des wöchentlichen Trainings sowie die Vorbereitungen und Durchführung der Reisen zu den Rennen nach Mulhouse in 2022 und dieses Jahr nach Le Mans.

Das ehrenamtliche Engagement der „Cockpit-Coaches“ ist der Schlüssel zum Erfolg! Dank dieses Einsatzes konnte das inklusive Racing Team Campus Mensch auch zum dritten Mal in Folge den Sieg beim 24-Stunden-Rennen in 2024 gewinnen. Damit setzte das Unterstützer-Team neue Maßstäbe in Sachen Best-Practice im Ehrenamt. Herr Ballhause, Herr Sarreira Santos und Herr Cammalleri fördern durch ihr großartiges Engagement die Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf beeindruckende Weise. Herzlichen Dank dafür.

Weitere Informationen: https://www.gww-netz.de/de/

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

Firmenkontakt

Campus Mensch

Thomas Listl

Robert-Bosch-Str. 15

71116 Gärtringen

07034 – 27041130

07034 – 27041103



https://www.campus-mensch.org

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911



https://APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.