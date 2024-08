Neu: Business Transformationscoach. Mindset und Skills für die professionelle Begleitung von Organisationsveränderungen

In der sich immer schneller verändernden Welt hat sich der Job des Transformationscoachs herausgebildet, der in diesem Geschehen eine Schlüsselrolle einnimmt. Marc Oliver versteht sein Praxishandbuch als Lernreise, auf der sich Leser:innen Mindset und Fertigkeiten selbst erarbeiten. Dergestalt präpariert können sie, je nach Spezialisierung und persönlicher Ausprägung, Veränderungsprozesse in Organisationen aktiv unterstützen und steuern. Ausdrücklich lädt er ein, die vorgestellten Methoden und Vorlagen für sich zu hinterfragen und persönliche Alternativen zu entwickeln. Sein Buch ist im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

„Je heftiger der Impact das Unternehmen, das Team oder das Individuum durchschüttelt, desto größer ist der Bedarf nach einer professionellen Transformationsbegleitung“, lautet die Einschätzung von Autor Marc Oliver. Transformation ist wesentlich fundamentaler als klassisches Veränderungsmanagement. Die Aufgaben von Transformationscoachs verlangen folglich multiple Kompetenzen: tief gehende Kenntnisse in unterschiedlichen Disziplinen und Bereichen, die von der Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung und dem Change-Management über systemisches und agiles Arbeiten bis hin zu Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten reichen. Auf der menschlichen Ebene sind Selbstreflexionsfähigkeit, empathische, neugierige Offenheit und die Freude am lebenslangen Lernen gefordert. Die Haltung des Transformationscoachs und dessen Fähigkeit zum Selbstcoaching sind für Marc Oliver dann auch zentral für das Gelingen des Prozesses.

Auf ihrer Lernreise werden die Leserinnen und Leser von mehreren Protagonisten begleitet, die Marc Oliver als Personas beispielhaft erschaffen hat. So werden ganz assoziativ verschiedene Herangehensweisen und Lösungsräume beleuchtet, wenn die Personalentwicklerin Beatrix, der Unternehmensberater Stefan, die Führungskraft Ray und Scrum-Master Lena Herausforderungen, Ereignisse und Krisen mit ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund begegnen.

Auch der Aufbau des Buchs bildet diese Lernreise ab. Im Kapitel „Why” stehen Person und Persönlichkeitsentwicklung des Transformationscoachs im Vordergrund, die Selbstreflexion, eine klare Haltung und die Fähigkeit, Erfahrungen aus der täglichen Arbeit in strukturiertes Lernen umzusetzen. Das Kapitel „Where” betrachtet das Arbeitsfeld des Transformationscoachs, das geprägt ist durch die Ideen von New Work und Agilität sowie einer systemischen Sichtweise als Antwort auf komplexe Herausforderungen, die sich klassischer Strategieentwicklung weitgehend entziehen. Das Kapitel „How” stellt das Handwerkszeug des Transformationscoachs vor – stets ergänzt um einen kritischen Blick, inwieweit es sich in der Praxis bewährt und wie es flexibel angepasst und weiterentwickelt werden kann. Konkrete Praxishilfen zur Kundengewinnung und Auftragsklärung sowie bewährte und grundlegende Workshop-Konzepte werden schließlich im Kapitel „Action” vorgestellt.

Zahlreiche Arbeitshilfen und Vorlagen stehen ergänzend zum Download bereit, zudem stellt der Autor umfangreiche Begleitinformationen und -artikel zur Verfügung, die sich via QR-Code abrufen lassen.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: https://www.managerseminare.de/tb/tb-12192

Download der Presseinformation unter: https://www.managerseminare.de/presse/pi-12192.doc

Download der hochauflösende Buchcover-Datei: https://www.managerseminare.de/presse/tb-12192.jpg

Marc Oliver: Business Transformationscoach. Mindset, Fertigkeiten und praktisches Handwerkszeug für die professionelle Begleitung erfolgreicher Organisationsveränderungen, Bonn 2024, 330 S. plus Download-Materialien, kt., ISBN 978-3-949611-30-8, 49,90 Euro oder als ebook im PDF- oder ePub-Format 44,99 Euro.

Der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare ist ein auf die berufliche Qualifizierung spezialisierter Fachverlag. Sein Inhaltsangebot ist in zwei Sparten unterteilt: Die eine Sparte versorgt Führungskräfte mit aktueller Information zu Leadership und New Work – repräsentiert durch das Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie durch „Leadership Medien“ mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Die zweite Sparte richtet sich an Weiterbildungs-Professionals mit methodisch-didaktischen sowie mit Business-Inhalten. Mit der Fachzeitschrift „Training aktuell“, dem breiten Fundus an „Trainingsmedien“ sowie der Tooldatenbank „Trainerkoffer“ werden Trainerinnen, Berater und Coachs mit handlungsrelevanten beruflichen Hilfestellungen versorgt. Darüber hinaus ist der Verlag Betreiber der Weiterbildungsplattform seminarmarkt.de sowie verschiedener Bildungsveranstaltungen wie etwa dem Branchenkongress „#PTT“, dem Digitalkongress „#VTT“, dem Barcamp „TrainCamp“ sowie dem Visu-Event „#CUBE“.

managerSeminare Verlags GmbH

Pressestelle / Michael Busch

Pressestelle

Endenicher Straße 41

D-53115 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 9 77 91-0

presseinfo@managerseminare.de

https://www.managerseminare.de – Das Weiterbildungsportal

https://www.managerseminare.de/Trainerbuch – Bücher – Konzepte – Toolkits

Steuernummer: 205/5731/0303

USt. ID: DE 811 522 667

Amtsgericht Bonn HRB 6302

Geschäftsführung: Gerhard May