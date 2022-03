Netskope im Gartner Magic Quadrant für Security Service Edge für 2022 als Leader eingestuft

Die Netskope Security Cloud kombiniert branchenführende Cloud-, Daten- und Netzwerksicherheitsfunktionen / Gartner würdigt Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision

Gartner, Inc. hat den SASE-Spezialisten Netskope als Leader im Magic Quadrant 2022 für Security Service Edge (SSE) eingestuft. Diese Anerkennung durch Gartner unterstreicht Netskopes schnelles Wachstum und seine weltweite Kundenakzeptanz, die strategische Technologievision und die Fähigkeit zur Umsetzung von SSE als wichtigste Cybersecurity-Entwicklung des Jahrzehnts.

Die deutliche Zunahme des ortsunabhängigen Arbeitens und die steigende Verbreitung von Malware aus der Cloud waren bereits vor der Pandemie Trends, die durch Corona weiter beschleunigt wurden. Diese Entwicklungen führen zu einem raschen Architekturwandel in den Bereichen Sicherheit und Netzwerk: Unternehmen ersetzen veraltete Technologien und Legacy-Anbieter durch einen SSE-Ansatz, der für die Secure Access Service Edge (SASE)-Architektur der Zukunft entscheidend ist. Gartner geht davon aus, dass “bis 2025 mindestens 60 Prozent der Unternehmen über konkrete Strategien und Zeitpläne für die Einführung von SASE verfügen werden, die den Benutzer-, Zweigstellen- und Edge-Zugang umfassen, gegenüber 10 Prozent im Jahr 2020.”*

Gemäß Gartner sichert SSE “den Zugang zum Web, zu Cloud-Diensten und privaten Anwendungen. Zu den Funktionalitäten gehören Zugriffskontrolle, Schutz vor Bedrohungen, Datensicherheit, Sicherheitsüberwachung und Nutzungskontrolle, die durch netzwerkbasierte und API-basierte Integration durchgesetzt werden. SSE wird in erster Linie als Cloud-basierter Dienst bereitgestellt und kann auch lokale oder agentenbasierte Komponenten enthalten.”**

Mit der Transformation bestehender IT-Infrastrukturen und der Verlagerung von Anwendungen und Daten in die Cloud muss sich auch die Sicherheit verändern. Die Security Cloud von Netskope bietet SSE durch eine umfassende, Cloud-native Technologieplattform, die einen sicheren digitalen Wandel des Unternehmens und eine sichere Work-from-anywhere-Konnektivität durch integrierte Cloud Access Security Broker (CASB)-, Secure Web Gateway (SWG)- und Zero Trust Network Access (ZTNA)-Funktionen ermöglicht, einschließlich Remote Browser Isolation (RBI) und Cloud Firewall. Die Architektur von Netskope umfasst auch NewEdge, die weltweit am schnellsten wachsende und am besten vernetzte private Cloud, die einen schnellen und sicheren Zugriff auf Daten, Anwendungen und Websites von jedem Standort aus ermöglicht.

“Netskope gründet auf der Idee, dass die schnelle Akzeptanz der Cloud, die Nutzung und der Zugriff von überall mit jedem Gerät und der enorme Wert der Daten den Unternehmensperimeter in eine virtuelle Sicherheitsgrenze verwandeln wird. Wir waren schon immer der Überzeugung, dass Sicherheit den Daten und Benutzern folgen und kontextabhängig sein muss, um die wertvollen Daten zu schützen, wo und wann immer auf sie zugegriffen wird”, erklärt Sanjay Beri, CEO von Netskope. “SSE als der Sicherheits-Stack, der SASE ermöglicht, beschreibt genau das, was Netskope bereits seinen Kunden weltweit anbietet. Wir sind sehr stolz und fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt, sowohl was die Stärke unserer Vision als auch unsere Fähigkeit zur Umsetzung anbelangt, dass uns Gartner als Leader in diesem ersten Magic Quadrant für SSE eingestuft hat.”

Weitere Informationen befinden sich im Blogbeitrag von CEO Sanjay Beri. Der Magic Quadrant 2022 für Security Service Edge kann kostenlos bei Netskope heruntergeladen werden.

* Gartner, “2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence,” Neil MacDonald, Nat Smith, Lawrence Orans, Joe Skorupa (3/21)

** Gartner, “Magic Quadrant for Security Service Edge,” John Watts, Craig Lawson, Charlie Winckless, Aaron McQuaid, February 15, 2022

Über Gartner Magic Quadrant

Gartner wirbt für keine der in seinen Forschungsberichten untersuchten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Kennzeichnungen festzulegen. Veröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als objektiver Tatsachenbericht gewertet werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung bezüglich dieser Analyse aus, einschließlich der Haftung für Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Der SASE-Spezialist Netskope verbindet Benutzer sicher, schnell und direkt mit dem Internet, jeder Anwendung und ihrer Infrastruktur von überall und auf jedem Gerät. Mit einer Plattform, die CASB, SWG und ZTNA vereint, bietet die Netskope Security Cloud mittels patentierter Technologie den granularsten Kontext, um Zugangskontrolle und Benutzer-Awareness zu ermöglichen und gleichzeitig Zero-Trust-Prinzipien für Datenschutz und Bedrohungsabwehr durchzusetzen. Während andere Anbieter Kompromisse zwischen Sicherheit und Netzwerk eingehen, ermöglicht die globale Security Private Cloud von Netskope eine vollständige Berechnung für eine Inline-Traffic-Verarbeitung in Echtzeit direkt an jedem Servicepunkt

Netskope steht für schnelle Verbindungen überall, ist datenzentriert und Cloud-intelligent und ermöglicht ein “Digital Citizenship” bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Weitere Informationen unter https://www.netskope.com/

