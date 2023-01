NETGEAR präsentiert die Orbi 860 Serie und ermöglicht mit dem neuen 10Gig Tri-Band-WLAN-Mesh-System höchste WLAN-Geschwindigkeiten

Die neue Orbi 860 Serie liefert unvergleichliche WLAN-Performance und perfekten Schutz für das moderne Smart Home.

NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, gibt heute die Verfügbarkeit der Orbi 860 Serie bekannt. Diese baut auf der mehrfach preisgekrönten Orbi 850 Serie auf und macht den Bestseller mit einem 10Gig-Ethernet-Port, der Multi-Gig-Internetverbindungen unterstützt, zukunftssicher. Ein verbessertes Antennendesign sorgt für eine höhere WLAN-Leistung, das ein Jahr inkludierte NETGEAR Armor™, stattet Haushalte mit einem automatischen Schutzschild gegen Internetbedrohungen für alle im lokalen Heimnetz eingebundenen Geräte aus.

Mehr WLAN-Nutzung fordert mehr WLAN-Leistung

Nach dem großen Erfolg der Orbi 850 Serie (WiFi 6 AX6000 Mesh System RBK853) ergänzt die Orbi 860 Serie das branchenführende WiFi 6 WLAN-Mesh-Portfolio von NETGEAR. In den letzten Jahren hat sich die Internetnutzung durch die Pandemie stark verändert, einschließlich eines überproportionalen Anstiegs bei so ziemlich allem, was von zu Hause aus geschieht – Arbeiten, Einkaufen, Lernen und soziale Kontakte pflegen. Da Internet Service Provider mittlerweile immer schnellere Internetgeschwindigkeiten ermöglichen und Hacker neue, ausgeklügelte Cyberangriffe entwickeln, wird ein leistungsstarkes und sicheres WLAN in den eigenen vier Wänden unabdingbar.

Die Orbi 860 Serie – neue Dimensionen in Sachen WLAN

Mit dem neuesten WiFi 6 Tri-Band und der patentierten, dedizierten Backhaul-Technologie sind die leistungsstarken NETGEAR Mesh-Systeme der Orbi 860 Serie so konzipiert, dass die Verbindungen in jedem Raum mit maximaler Geschwindigkeit und ohne Verlangsamung oder Pufferung laufen und Familien die maximale Bandbreite zur Verfügung steht, um die Anforderungen des Haushalts zu erfüllen, selbst wenn sie gleichzeitig 4K/8K-Streaming, Video-Konferenzen und WLAN-Telefonate aus dem Schlafzimmer, dem Keller oder im Außenbereich durchführen. In einer Umgebung, in der Haushalte mit Gigabit-Internet verbunden sind und eine zunehmende Anzahl von angeschlossenen Endgeräten haben – im Durchschnitt bereits heute mehr als 25 – bietet die neue Orbi 860 Serie das beste WLAN-Erlebnis für WiFi 5 und WiFi 6 Geräte. Es handelt sich um ein Upgrade der Orbi 850 Serie mit einer verstärkten Internetverbindung, von 1 Gigabit auf 10 Gigabit, und einem neuen Antennensystem mit größeren Abdeckungsbereichen.

Das neue Orbi RBK863S 3-Pack WLAN-Mesh-System bietet eine Abdeckung von bis zu 540 Quadratmetern mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 6Gbit/s und Unterstützung für 100 gleichzeitig verbundene Endgeräte. Diese Abdeckung kann mit zusätzlichen Orbi RBS860 Satelliten leicht erweitert werden. Um diese branchenführende Leistung und größere Reichweite zu erreichen, verwendet NETGEAR eine patentierte dedizierte Backhaul-WLAN-Technologie und ein ausgeklügeltes Antennendesign. Das exklusive Tri-Band-WLAN-Mesh-System mit der bahnbrechenden Innovation von NETGEAR stellt sicher, dass die WLAN-Geschwindigkeiten hoch bleiben, da sich mehr WiFi-Geräte mit dem Heimnetzwerk verbinden können und weniger Verbindungsabbrüche auftreten.

„Als wir 2016 unsere Flaggschiff-Produktlinie Orbi auf den Markt brachten, setzten wir mit unserem patentierten Tri-Band-Mesh-Design neue Maßstäbe für Connected-Home-Produkte mit schnelleren Geschwindigkeiten, höherer Kapazität und größeren Abdeckungsbereichen“, sagt David Henry, President & General Manager für Connected Home Products und Services bei NETGEAR. „Unsere neue Orbi 860 Serie wurde entwickelt, um das Versprechen von erstklassigem WLAN zu erfüllen. Sie ist in der Lage, höhere Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit bereitzustellen, eine steigende Anzahl von Geräten zu managen und eine noch bessere WLAN-Reichweite als die Orbi 850 Serie zu liefern. Darüber hinaus kombinieren wir sie mit einem der branchenweit besten Internet-Sicherheitsdienste, um Kunden dabei zu helfen, all ihre mit dem WLAN verbundenen Geräte zu Hause zu schützen, einschließlich Laptops, Telefone, Tablets, Lautsprecher, Kameras, Babyphone, Fernseher, Glühbirnen, smarte Lichtschalter und vieles mehr.“

Wichtige technische Daten der Orbi 860 Serie:

-Schnellere Geschwindigkeiten mit WiFi 6 – WiFi 6 bietet eine viermal höhere Geschwindigkeit, Kapazität und Bandbreite als WiFi 5. Unabhängig von Aktivität und Gerätetyp erhalten Nutzer die beste Leistung der Klasse.

-Bleibt auch dann stark, wenn Nutzer mehr Geräte anschließen – User genießen mit der patentierten Tri-Band-WLAN-Mesh-Technologie von Orbi konsistente Spitzengeschwindigkeiten und hohe Leistung für bis zu 100 Geräte auf einer Fläche von bis zu 540 Quadratmetern.

-20% WiFi-Boost mit exklusivem Antennen-Array-Design – mit einzigartiger WLAN-Optimierung und einem neuen, verbesserten Antennen-Array bietet das Orbi 860 System mehr Reichweite und Geschwindigkeit im Vergleich zur vorherigen Orbi 850 Serie.

-Multi-Gig-Geschwindigkeiten mit 10GbE-Internet-Port – der 10Gb-Internet-Port ermöglicht die Verbindung mit den neuesten Kabel- und Glasfaserangeboten. Zudem können kabelgebundene Geräte über vier Gigabit-Ethernet-Ports an jedem Router und Satelliten angeschlossen werden, um die Geschwindigkeiten verlustfrei weiterzugeben.

-Nahtloses WLAN für mehrere Geräte – verabschieden Sie sich von langsamen Verbindungen. WiFi 6 macht geteilte Bandbreite viel effizienter und verhindert Verbindungsverzögerungen.

-Dedizierter Backhaul – der patentierte, dedizierte Backhaul von Orbi verbindet den Router mit Satelliten und sorgt für die 8-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Mitbewerbern mit gemeinsam genutztem Backhaul – und das im gesamten Haus und auf allen verbundenen Geräten. Die Verbindungen bleiben die ganze Zeit über stabil.

-Orbi® App – ermöglicht das einfache Einrichten des Systems, die Verwaltung des Netzwerks aus der Ferne, eine Unterbrechung der Internetverbindung auf jedem verbundenen Endgerät sowie die Verfolgung des genauen Internet-Datenverbrauchs und vieles mehr.

Eingebaute Sicherheit & Dienste

Die Orbi 860 Serie beinhaltet ein Jahr die kostenlose Nutzung von NETGEAR Armor, um das vernetzte Zuhause vor Online-Bedrohungen zu schützen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antivirenprodukten für Endgeräte ist NETGEAR Armor als umfassende Sicherheitslösung in den Router integriert und überwacht Aktivitäten, die aus dem Internet kommen oder dorthin hochgeladen werden, und schützt Computer, Sicherheitskameras, Babyphone und andere IoT-Geräte, indem es auf externe Bedrohungen hinweist, ohne dass mehrere Sicherheitsabonnements oder eine zusätzliche Software erforderlich sind. Außerdem bietet es Schutz für unterwegs und VPN für Telefone und Laptops. NETGEAR Armor ist eine umfassende Lösung für den Schutz aller verbundenen Geräte, sowohl zu Hause als auch unterwegs.

Der ultimative 10 Gig WiFi 6 Router

NETGEAR wird für die Orbi 860 Serie erstmals auch einen eigenständigen Orbi-Router (RBR860S) für diejenigen anbieten, die in kleineren Häusern oder Wohnungen leben, aber nicht auf hochperformantes WLAN sowie die Flexibilität einer späteren Erweiterung verzichten wollen, wenn sich das eigene Wohnumfeld vielleicht vergrößert.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neue NETGEAR Orbi 860 Serie bestehend aus zunächst einem fertigen System-Set (RBK863S – Router und 2 Satelliten) ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 1.299,99 inkl. MwSt. bei Amazon ( https://www.amazon.de/-/en/RBK863S-100EUS/dp/B0BRL6SS95/) und im führenden Fachhandel verfügbar.

Ein Zusatzsatellit (Orbi RBS860) zur Erweiterung der WLAN-Reichweite sowie ein eigenständiger Router (Orbi RBR860S) werden ebenfalls in Kürze jeweils zu einer UVP von EUR 499,99 inkl. MwSt. verfügbar sein.

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

Firmenkontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

netgear@isar.gold

http://www.isar.gold

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.