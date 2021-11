Nestwärme rundum: Gesundes Wachstum in den ersten Lebenswochen durch Tierheizung „UdiAnima“

Jungtiere haben es gerne kuschelig, doch Hausflure oder Ställe können kalt und zugig sein. Eine extra für diese Zwecke konzipierte Deckenheizung kann hier helfen: Durch Strahlungswärme sorgt sie für gesundes Wachstum und Behaglichkeit in den ersten Lebenswochen.

Die Konstruktion von UdiDämmsysteme ist leicht auf- und abzubauen und deswegen für die Aufzucht von Nutztieren genauso geeignet wie für den Einsatz bei Haustieren.

„UdiAnima“ besteht aus einer Platte mit einer speziellen Carbonbahn, die als Flächenheizung funktioniert. Im Gegensatz zu konventionellen Lampen, die nur punktuell wärmen, wird bei der Tierheizung „UdiAnima“ die Wärme wie bei der Sonne durch Strahlen übertragen. Dies wird von Tier und auch Mensch als besonders angenehm empfunden, da es der natürlichen Nestwärme entspricht.

Vor allem in Ställen mit Trennwänden oder kalten Betonböden ist das von besonderer Bedeutung. Weiter punktet das Strahlungssystem von UdiDämmsysteme mit Energieeffizienz, und die bakterielle Luftverwirbelung verringert sich. Ist es den Tieren zu warm, begeben sie sich von eigenständig in den Randbereich. So regeln sie ihre Wohlfühltemperatur von selbst. Mehr Informationen gibt es unter www.udianima.de.