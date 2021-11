Logitech und Daniel Jung gestalten hybride Lernzukunft

Noch bis zum 23. Dezember 2021 können sich Bildungseinrichtungen die Chance auf eine Videokonferenz-Lösung und New Learning Expertise sichern

München, 15.11.2021 – Die Kooperation zwischen dem Bildungsentrepreneur Daniel Jung und Logitech geht in die nächste Runde: Bildungseinrichtungen können jetzt eine Logitech Videokonferenz-Ausrüstung und einen Besuch inklusive Vortrag von Daniel Jung zum Thema New Learning gewinnen. Mit Hilfe der vereinten Erfahrungen im Bereich Video Collaboration und Digital Learning wollen die Partner dabei helfen, die hybride Lernzukunft in Deutschland voranzubringen und zu gestalten.

Denn die Zukunft der Bildung in Deutschland ist digital. Um Lehreinrichtungen auf dem Weg dorthin zu unterstützen, entwickelt Logitech Videokonferenz-Geräte, die analoge und digitale Lehre vereinen. Um das Videokonferenz-Erlebnis nicht nur mit innovativer Technik, sondern auch mit dem nötigen Praxiswissen zu verbessern, hat sich Logitech Daniel Jung als Education Ambassador mit ins Boot geholt. Der New Learning Pioneer entdeckte schon vor über 10 Jahren das Potenzial von digitalem Unterricht und erreicht mit seinen Mathe Videos auf YouTube mittlerweile Millionen von Menschen.

Gemeinsam verlosen Logitech und Daniel Jung jetzt ein Video Collaboration Paket bestehend aus der Whiteboard Kamera Logitech Scribe und einer Videokonferenz-Raumlösung (Rally Bar Mini, Rally Bar oder Rally Plus System abhängig von den Raumgrößen vor Ort) im Wert von rund 7.000EUR. Die Gewinner-Institution kann sich außerdem über einen Besuch und einen exklusiven Vortrag des Online-Educators freuen, der seine Best Practices und Erfahrungen im Bereich New Learning teilt. Lehrkräfte und Lernende profitieren dabei gleichermaßen von den Vorteilen hochwertiger Videotechnik und können ein ganz neues Lernerlebnis erfahren. Jetzt hier bewerben.

“Es gibt unglaublich viele Bildungseinrichtungen, die trotz des schnellen Wandels hin zu digitaler Lehre noch nicht über die richtige Ausrüstung verfügen oder nicht wissen, welche Möglichkeiten in der digitalen Lehre stecken. Daher freut es mich sehr, nun gemeinsam mit dem führenden Anbieter für Video Collaboration Schulen und Universitäten die Chance zu geben, die digitale Zusammenarbeit bei sich auf ein neues Level zu heben,” erklärt Daniel Jung.

Andre Krug, Head of Video Collaboration DACH bei Logitech, ergänzt: “Wir sind sehr glücklich, mit Daniel Jung die digitale Bildung in Deutschland mitzugestalten. Mit unserer Kooperation wollen wir eine Brücke zwischen der dafür nötigen Technologie und deren aktiven Nutzung im Bildungskontext schlagen. Das Gewinnspiel ist eines von vielen Initiativen im Rahmen der Partnerschaft, um die digitale Lehre zu fördern und damit Bildung für alle zugänglicher zu machen.”

