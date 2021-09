Nachhaltige Investmentplattform WIWIN startet Crowdinvesting-Kampagne für GreenTech Envola

+++ 700.000 Euro für nachhaltiges Technologie-Start-up aus Ulm

+++ Envola entwickelt weltweit erste Speicherwärmepumpe

+++ Klimatisierungssystem mit 40-prozentigem Energieeinsparpotenzial

Ab sofort können interessierte Anleger*innen über die Online-Plattform für nachhaltige Investments WIWIN ( www.wiwin.de) ab 250 Euro in das Ulmer GreenTech Envola investieren. Die Kapitalanlage wird in Form eines digitalen Wertpapiers ausgegeben und ist mit einer Rendite von 7 Prozent verzinst. Zudem besteht die Möglichkeit, den Kapitalertrag nach einem Jahresüberschuss durch eine Bonusverzinsung zu erhöhen. Emittentin der Crowdinvesting-Kampagne ist die Envola GmbH, die insgesamt 700.000 Euro über WIWIN einsammeln möchte, um damit den Vertrieb ihrer auf dem Markt bislang einzigartigen Speicherwärmepumpe voranzutreiben. Das endfällige Wertpapier hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

Das GreenTech Envola wurde 2019 in Ulm gegründet. Seither hat das Jungunternehmen mit seiner Speicherwärmepumpe eine neue Produktkategorie geschaffen, die die Prozesse rund um Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereiten allumfassend managt. Denn: Ein effizienter Umgang mit Strom in der Gebäudeklimatisierung ist der Schlüssel zum Erreichen der Klimaneutralität. Davon ist Envola-Geschäftsführer Alexander Schechner überzeugt: “Wir leisten aus Überzeugung und Leidenschaft unseren Beitrag zu einer Energiewende, die wirklich umsetzbar und dabei auch wirtschaftlich ist. Dank unserer Speicherwärmepumpe können wir dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands in Deutschland endlich ein großes Stück näher kommen.”

Mit Hilfe des integrierten Energiespeichers arbeitet die Speicherwärmepumpe auch dann effizient, wenn die Bedingungen für herkömmliche Wärmepumpen ungünstig sind. Wie das funktioniert? Dank des integrierten Speichers ist die Technologie in der Lage, auch an kalten Tagen noch die Restwärme aus Tagen mit höherer Temperatur zu nutzen, sodass die Pumpe nur gegen eine niedrigere Temperaturdifferenz anarbeiten muss. Gleichzeitig ermöglicht der Speicher in Kombination mit einem Abluftwärmetauscher die Energierückgewinnung aus der Abluft von Gebäuden. Das macht das System höchst effizient: Mit ihm können im Vergleich zu anderen Klimatisierungssystemen rund 40 Prozent Energie und 20 Prozent Investitionskosten eingespart werden.

Digitales Wertpapier: leichte Übertragung und Handelbarkeit

WIWIN wird interessierten Anlegerinnen und Anlegern bei der Envola-Kampagne die Möglichkeit geben, ein digitales Wertpapier auf Basis der Blockchain-Technologie zu erwerben. Dabei werden sogenannte “Token” über eine Blockchain ausgegeben, die wiederum alle Informationen über das Investment enthalten. Felix Auspurg, Teamleiter Projektmanagement bei WIWIN, erklärt die Vorteile dieses Ansatzes: “Der Investitionsprozess und auch das Handeln der Wertpapiere wird für unsere Anlegerinnen und Anleger auf diesem Weg deutlich vereinfacht. Zusätzlich werden bei der Erstellung der digitalen Wertpapiere deutlich weniger Ressourcen benötigt als es etwa bei klassischen Finanzprodukten der Fall ist – eine klassische Win-win-Situation also.”

WIWIN ist eine der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber*innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer*innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Bereits ab wenigen hundert Euro können Privatanleger*innen über WIWIN per Crowdinvesting in grüne Projekte und innovative Start-ups investieren. Semi-professionellen und professionellen Anleger*innen bietet das Unternehmen ab einem Volumen von 200.000 Euro Investments in Private Placements und Venture-Capital-Fonds. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen mit “WIWIN just green impact!” einen kompromisslos grünen Aktienfonds an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.

