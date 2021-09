Denk-Sport-Fun für Kids & Family im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg: ‚Stadt. Land. Fluss. Gesund.‘-Quiz mit Ben

Ein Buchstabe, vier Kategorien, drei Runden und zwei Teams. Wem fallen am schnellsten die tollsten Wörter ein? Am verkaufsoffenen Sonntag, den 10. Oktober 2021, sind im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) schnelle Köpfe gefragt. Beim Denk-Sport-Quiz ‚Stadt. Land. Fluss. Gesund.‘ ist der prominente Kinderfernsehen-Moderator Ben Blümel als Spielmaster live vor Ort.

Das auf Cleverness und Schnelligkeit basierende Spiel kann während eines Shopping-Ausfluges in Norddeutschlands größtes Einkaufszentrum von Kindern oder Familien gespielt werden. Das Teilnehmer-Team gewinnt, welches die meisten richtigen Wörter in der kürzesten Zeit bildet. Besondere Herausforderung beim Worteraten: Es sollen auch Begriffe gefunden werden, auf die die Eigenschaft ‚gesund‘ zutrifft. „Wir möchten unterhaltend und auf spielerische Weise Verbraucher-Wissen fördern“, so Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums Hamburg mit insgesamt 240 Geschäften, einer Frische-Markthalle, zahlreichen Lebensmittelanbietern und vielfältiger Gastronomie. „Unser Center bietet neben tollen Einkaufsmöglichkeiten auch stets zahlreiche Gelegenheiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.“

Bei Familien mit Kindern ist der öffentlich-rechtliche Kinder-Fernsehkanal KiKA von ARD und ZDF besonders beliebt. Dort moderiert Ben Blümel – kurz Ben – schon seit 2009 die Sendung ‚KiKA LIVE‘. Ein bekanntes Battle ist ‚Stadt. Land. Fluss‘. Am 10. Oktober wird Ben in Hamburg ein Fun-Game in einer auf das AEZ angepassten Version mit kleinen wie großen Besucher*Innen in der Ladenstraße spielen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Plätze in den Rate-Teams werden vor Ort an der Bühne vergeben. Im Anschluss an die Denk-Sport-Challenges nimmt sich Ben natürlich auch noch eine Stunde Zeit für Autogramme und Selfies mit seinen Fans.

Neben dem Bühnenprogramm mit Ben wird es im Alstertal-Einkaufszentrum zahlreiche weitere Angebote rund um das Thema Gesundheit für die ganze Familie geben.

Information zum Alstertal-Einkaufszentrum:

Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus international bekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Gourmet-Markthalle und vielem mehr machen den Besuch des AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Der ausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit und über 3000 Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaß der Extraklasse.

