Nach Corona-Pause wieder Studentenjobs bei der service94 GmbH

Während der zweijährigen Corona-Pandemie war es besonders für Studentinnen und Studenten schwierig, Teilzeitjobs in der mehrwöchigen Sommerpause zu finden – jetzt sind sie zurück: Studenten- und Teilzeitjobs im Bereich Promotion und Fundraising. Übergangs- und Studentenjobs mit einem zusätzlichen Mehrwert an Ausbildung und Erfahrung stellt die Fundraisingagentur service94 GmbH in diesem Jahr wieder deutschlandweit bereit.

Die auf Sozialmarketing, Mitgliederwerbung und Promotion von Vereinen spezialisierte Unternehmensgruppe service94 GmbH – als einzige Fundraisingagentur mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ und „begehrtester Arbeitgeber“ ausgezeichnet – bietet Interessenten im nahezu dem gesamten Bundesgebiet nicht nur eine gute Verdienstmöglichkeit, sondern auch die Chance, für die Karriere wichtige Bausteine wie Durchsetzungskraft und rhetorische Fähigkeiten zu trainieren. Und viele ehemalige Teilzeitbeschäftigte haben in den vergangenen Jahrzehnten aus dem eigentlichen Sommerjob einen festen Arbeitsplatz mit allen sozialen Sicherheiten oder sogar eine Karriere innerhalb der Unternehmensgruppe gemacht. Auf der Internet-Plattform www.promotion-welt.de kann man sich informieren und direkt bewerben.

Im Berufsleben von heute werden Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Leistungsbereitschaft immer wichtiger. In vielen herkömmlichen Studentenjobs geht es jedoch meist einzig darum Geld zu verdienen. Beim Studenten-Programm der service94 GmbH mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover werden zusätzlich durch interne Schulungen noch Rhetorik und Durchhaltevermögen trainiert. Das Einsatzgebiet ist in nahezu ganz Deutschland.

Fundraising und Sozialmarketing sind heute und in Zukunft immer wichtiger werdende Branchen. Durch den Kontakt mit der Bevölkerung lernen MitarbeiterInnen den Umgang mit der Öffentlichkeit und die Fähigkeit zum Dialog. Wichtige Voraussetzungen auch für die künftige Karriere. Das befristete Engagement steht nicht nur Studenten, sondern auch anderen Personen offen. Viele Interessenten wollen sich auf der Suche nach einer langfristigen Beschäftigung zunächst ein Bild vom Job machen oder eine aus privaten oder beruflichen Gründen notwendige Übergangszeiten überbrücken und dabei Geld verdienen.

Die service94 Unternehmensgruppe mit ihren etwa 200 festangestellten Beschäftigten im Bereich Fundraising, Mitgliederwerbung und Sozialmarketing ist im gesamten Bundesgebiet tätig und wurde mit dem Titel „Deutschlands Beste“ im Deutschlandtest ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wählte das FAZ-Institut die service94 GmbH auf der Basis der Arbeitgeberreputation unter die begehrtesten Arbeitgeber 2021.

www.promotion-welt.de

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

