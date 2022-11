Mutti holt zweimal Silber beim „Produkt des Jahres“

Lebensmittel Praxis zeichnet ikonisches italienisches Tomatenmark aus

Gleich zwei Tomatenmark Sorten von Mutti haben eine Auszeichnung zum Produkt des Jahres 2023 der Lebensmittel Praxis erhalten. Die Silbermedaillen in der Kategorie „Obst und Gemüse“ wurden für das Zweifach konzentrierte Tomatenmark mit Gemüse und das Zweifach konzentrierte Tomatenmark Bio vergeben.

Parma/Hamburg, November 2022. Mit Innovation und der Liebe zum Genuss wurde Mutti zur italienischen Institution, denn seit mehr als 120 Jahren landen ausschließlich hochwertige, sonnengereifte zu 100% italienische Tomaten frisch vom Feld in den Tuben des Unternehmens. Nach einem traditionellen Rezept wird der Tomatensaft durch das sanfte Verdampfen bei 65 Grad natürlich reduziert. Das Ergebnis sind höchste Qualität und bester Geschmack für Menschen, die beim Kochen und Genießen keine Kompromisse machen wollen.

Dafür verlieh die Lebensmittel Praxis nun den Award für das beste Lebensmittel in der Kategorie „Obst und Gemüse“ 2023 gleich zweimal an Produkte aus dem Hause Mutti. Silber erhielten das Zweifach konzentrierte Tomatenmark mit Gemüse und das Zweifach konzentrierte Tomatenmark Bio.

Zweimal einmalig aromatisch

Herrlich tomatig, mit tiefroter Farbe und dickflüssiger Textur, ist Mutti Zweifach konzentriertes Tomatenmark Bio intensiv und reich im Geschmack. Etwa 1kg BIO-zertifizierte Tomaten werden für jede einzelne Tube durch das sanfte Verdampfen des Tomatensaftes reduziert. Die Paste schenkt neben ihrem Aroma auch herrliche Sämigkeit. Das einmalig vollmundige Tomatenmark eignet sich deshalb optimal für Rezepte mit langer Kochzeit wie Ragouts, Schmorgerichte und ebenso für Dips, Pestos und Soßen!

Das Zweifach konzentrierte Tomatenmark mit Gemüse ist einmalig aromatisch und erweitert seit September 2021 das Sortiment von Mutti. Hier ergänzen Möhren, Zwiebeln, Sellerie, Petersilie und Basilikum die sonnengereiften, 100% italienischen Tomaten. Das ist intensiver Tomatengeschmack und volle Gemüse-Power in einer Tube! Mit seiner besonders markanten, würzig-fruchtigen Geschmacksnote und der cremigen Konsistenz ist es wunderbar für die Verfeinerung vieler köstlicher Gerichte von Soße bis zu Eintopf geeignet, so dass keine weiteren Gewürze benötigt werden.

MUTTI SPA – Das Unternehmen aus Parma ist europaweit führend in der Tomatenverarbeitung und schaut auf 120 Jahre Familientradition zurück. Marcellino und Callisto Mutti führten 1899 das erste Verfahren zur Verarbeitung von Tomaten ein. Seitdem konzentriert sich die Familie Mutti auf die Grundwerte Qualität und italienische Tradition sowie auf einen respektvollen Umgang mit der Natur und der gesamten Lieferkette und widmet sich ausschließlich 100% italienischen Tomaten. Polpa – Feinstes Fruchtfleisch, Passata, Pelati und Tomatenmark sind heute in der ganzen Welt beliebt. Das Streben nach Innovation, das seit der Gründung zur DNA des Unternehmens gehört, hat dazu geführt, dass das Mutti-Sortiment neben Neuerungen in der Tomatenkategorie auch um eine große Auswahl an Saucen und Pesti erweitert wurde. Mit einem Nettoumsatz von 484 Millionen Euro im Jahr 2021 ist die Mutti-Gruppe heute europäischer Marktführer im Bereich der Tomatenderivate und weltweit in 100 Ländern tätig. Im Jahr 2022 wurden 603.000 Tonnen Tomaten verarbeitet. Dank eines jahrelangen zweistelligen Wachstums auf dem internationalen Markt wurden die Verkaufsmengen in Italien 2021 von den Exportmengen übertroffen. Montechiarugolo (PR) ist der historische Sitz der Gruppe, die sich nach und nach erweitert hat, um alle Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Typische süditalienische Spezialitäten wie längliche und Kirschtomaten werden im Werk Fiordagosto in Oliveto Citra (SA) verarbeitet. Im November 2017 erwarb Mutti außerdem das Werk CO.PAD.OR in Collecchio und gründete das neue Unternehmen Pomodoro 43044 Srl, das anschließend zum 1. Januar 2021 mit der Mutti SpA fusioniert wurde.

