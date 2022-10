Musikschule amusio lädt zum Tag der offenen Tür ein

Neueröffnung am 12. November 2022 ab 10:00 Uhr in Karlsruhe

(Karlsruhe) Die Musikschule amusio lädt am 12. November 2022 zum Tag der offenen Tür in die Luisenstraße 58, 76137 Karlsruhe ein.

amusio-Gründer David und Diplom-Musikpädagogin Irina freuen sich darauf, Eltern und Kindern von 10 bis 11 Uhr die musikalische Früherziehung für Babys und Kleinkinder nahezubringen. Anschließend haben alle Musikbegeisterten von 11 bis 13 Uhr Gelegenheit, sich insbesondere über den Unterricht für Klavier, Gitarre und Flöte zu informieren.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule amusio können übrigens das ganze Jahr über nach Herzenslust musizieren, denn es gibt keine Zwangspause in den Ferien. Außerdem sind die Verträge außergewöhnlich flexibel und verbraucherfreundlich. Beide Aspekte stehen in engem Zusammenhang, wie David Merz erklärt: „Wir setzen in der Preisgestaltung auf Transparenz und haben neue verbraucherfreundliche Vertragsmodelle entwickelt. Bei amusio entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für eine Vertragslaufzeit von drei, sechs oder zwölf Monaten, während der sie, wann immer sie möchten, in den Genuss von neun bis 36 Unterrichtseinheiten kommen.“

Es geht sogar noch flexibler, wenn man sich – wie auch im Schwimmbad – einfach für eine Zehnerkarte entscheidet. David Merz ist Geschäftsführer der axinio GmbH, die nicht nur Träger der Schule ist, sondern auch Softwarelösungen für Musikschulen entwickelt. Der 39-Jährige setzt auf Lösungen, die vor allem den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. So entstand auch das System, mit dem alle ihre Stunden individuell buchen können.

Diese Flexibilität ist ein Herzensthema von David, der drei Töchter hat, und von Irina, Mutter von zwei Söhnen. Beide kennen die alltäglichen Herausforderungen des Familienlebens und möchten organisatorische Hürden abbauen, damit allen Kindern und auch den Erwachsenen der Weg zur Musik geebnet wird.

Darüber hinaus unterstützt der Sozialfonds der Musikschule amusio finanziell benachteiligte Familien, die ihren Kindern Musikunterricht ermöglichen möchten.

axinio GmbH

Mit der Software axinio hat die in Karlsruhe ansässige axinio GmbH ein zukunftsweisendes Konzept realisiert, das Musikschulen im Rahmen ihrer Verwaltungsaufgaben sehr effizient unterstützt. Ein wichtiger Pluspunkt der browserbasierten Anwendung ist, dass sie den Schülerinnen und Schülern besonderen Komfort bietet und damit deren Bindung an die Schulen stärkt.

Musikschule amusio

David Merz

Luisenstr. 58

76137 Karlsruhe

072150445704

info@amusio.de

https://www.amusio.de

axinio GmbH

David Merz

Hirschstr. 11a

76133 Karlsruhe

072150445701

info@axinio.com

https://www.axinio.com

