Mission Mittelstand Tipp Oil hilft in der Energie Krise

Flüssiggas für Deutschland: Bergkamener Unternehmer lässt seine Kontakte spielen

Inmitten der globalen Gaskrise mit ihren bangen Fragen nach der Versorgungssicherheit von morgen möchte just ein Unternehmen in Bergkamen die Sorgen ein wenig entschärfen: „Tipp Oil“.

Herr Sebastian Maier Senator im BVMW hat diesen Weg entdeckt: Per Tankschiff geht“s nach Rotterdam oder Amsterdam. Dort gebe es die Technik, um Flüssiggas als Beimengung durch die Erdgaspipelines zu schicken. „Gerade haben wir 50.000 Tonnen Autogas aus Venezuela verkauft und über eine Tankfarm in Rotterdam ins System gespeist“, so Maier. Knapp drei Wochen zuvor, da war das LPG schon im Schiff, habe er es an der Terminbörse kaufen und später absetzen können.

„Zuversicht ist nötig“

Da ist die sichere Energie für die Produktion ein großes Thema. „Die Betriebe investieren nicht mehr, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht“, berichtet Gerhard Drabant. Dazu die Ungewissheit, dass im Herbst die Pandemie wieder zu Schließungen führen könnte und die Rohstoffe ausbleiben. „Zuversicht ist nötig“, so Drabant. Die mittelständischen Betriebe müssten beruhigt werden.

Sebastian Maier hofft nun, dass andere seinem Beispiel folgen. Es gelte, Lücken zu schließen. Jeder Unternehmer mit derlei Netzwerk, solle sich fragen, wie er helfen könne. Das sei auch seine Motivation gewesen, aber vor allem will ich helfen, damit nicht noch mehr Firmen in Schwierigkeiten geraten“.

Daher ist es wichtig den Mittelstand zu bündeln und eine langfristige Versorgung zu gewährleisten.

