Multichannel: Ein Gewinner-Thema

Gerrit Nattler, bekannter Experte für das Thema Multichannel, wird mit dem begehrten Excellence Award ausgezeichnet und stellt Weltrekord auf.

Apotheker und Unternehmer Gerrit Nattler, Inhaber der ELISANA-Apotheken in Gelsenkirchen, ist ein anerkannter Experte zum Thema Multichannel für kleine und mittlere Unternehmen.

Nun wurde er nach einer weltweit per Livestream ausgestrahlten Show mit dem begehrten Excellence Speaker Award ausgezeichnet.

Zusammen mit 87 weiteren Finalisten aus 11 Ländern, darunter Teilnehmer aus den USA, Südafrika und dem Iran, wurde sogar ein Weltrekord aufgestellt. Nie zuvor haben bei einem Speakerslam so viele Teilnehmer parallel auf 2 Bühnen Ihr Wissen präsentiert.

Bei dem Wettbewerb hatte sich Nattler für das Finale qualifiziert und in der Königsdisziplin, dem sogenannten Speaker-Slam, die internationale Fachjury begeistert.

Die Redner hatten dabei genau 4 Minuten Zeit, um das Publikum und die Jury mit Ihrem Expertenwissen zu überzeugen. Am Ende seiner Rede schlug das Messgerät, welches den Applaus in Dezibel gemessen hat, deutlich aus. “Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man unter tosendem Applaus von der Bühne geht, es hat unheimlich Spaß gemacht! Gerade vor so einem anspruchsvollen und großen Publikum aufzutreten, war total aufregend. Toll zu sehen, wie viele Menschen sich für “mein” Thema interessieren”.

Nattler sprach sehr anschaulich über die Notwendigkeit und Dringlichkeit, das Thema Onlinepräsenz -gerade in Zeiten von Corona – jetzt mit voller Energie anzugehen.

“Der Zug ist noch nicht abgefahren – wie viele behaupten – denn der Markt wird täglich neu verteilt”, verspricht Nattler. “Gerade das Zusammenspiel aus einem oder mehreren Präsenzgeschäften und einem regional fokussierten Onlineshop stärkt das Unternehmen als Ganzes und bindet sowohl Kunden als auch Mitarbeiter.”

Sein Wissen hat Nattler zusammen mit seinem Bruder über Jahre aufgebaut. Seit 2011 positioniert er seine Apotheken als regionales Unternehmen, welches sowohl on- als auch offline erreichbar ist. “Diese Ausrichtung kommt bei Bestands- und Neukunden gleichermaßen gut an”, so Nattler. “Kunden lieben die Bequemlichkeit des Internets gerade dann, wenn dies mit einem persönlichen Ansprechpartner vor Ort kombiniert ist.”

Nun gibt Gerrit Nattler mit seinen Vorträgen und Coachings seinen Erfahrungsschatz gerne weiter. “Ich habe jede Menge Fehler gemacht, die andere nicht mehr machen müssen. Das Tolle ist, dass 90% von meinen Erfahrungen auf andere übertragbar sind”. Das spare nicht nur jede Menge Geld und Nerven, sondern vor allem Zeit.

Gerrit Nattler, Geschäftsführer der ELISANA Services GmbH, bietet vor allem Mentoring-Programme und Coachings sowie Vorträge zum seinem Spezialthema “Multichannel” an.

Durch seine Erfahrungen aus den eigenen Unternehmen, kennt er Herausforderungen, Probleme und Fehler. Dieses Wissen teilt er gerne mit seinen Kunden.

Kontakt

ELISANA Services GmbH

Gerrit Nattler

Lessingstr. 1

45896 Gelsenkirchen

0173-2827779

gerrit.nattler@elisana.de

http://www.elisana.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.