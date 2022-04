MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK SETZT UKRAINE-HILFSPROJEKT UM

1.000 Pakete beschafft, gepackt und transportiert: „1 Paket steht für die Versorgung einer 4-köpfigen Familie eine ganze Woche lang“.

Nach dem Einmarsch russischer Militärtruppen in der Ukraine und dem damit bis heute verbundenen unendlichen Leid, entschied sich die Müller – Die lila Logistik, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Über den Lila Logistik Standort in Gliwice (Polen) wurde in einer groß angelegten Hilfsaktion der Caritas in Polen, unter dem Motto: „ein Paket für eine vierköpfige Familie für eine ganze Woche“ insgesamt 1000 dieser Pakete übergeben. Die Inhalte der Pakete wurden zuvor eng mit der Caritas abgestimmt und richten sich nach dem akuten Bedarf der ukrainischen Bevölkerung. Die Pakete sind 18kg schwer und bestehen aus 35 unterschiedlichen Produkten. Dazu gehören haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel des täglichen Bedarfs und Erste Hilfe-Utensilien.

Die Lila Logistik hat aus eigenen finanziellen Mitteln diese Produkte beschafft, die Pakete gepackt und an den polnischen Übergabepunkt der Caritas transportiert. „Wie immer bei unseren Sozial- und Hilfsprojekten verbinden wir eine Geldspende mit dem Einsatz unserer Kolleg:innen und multiplizieren so den Beitrag für die Hilfsbedürftigen“, so Michael Müller – Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO der Müller – Die lila Logistik SE.

Alle gepackten Pakete wurden inzwischen in das von Gliwice aus betrachtet 300 km entfernte Verteilzentrum bei Tryńcza geliefert. Von dort aus wird Caritas Polen den direkten Transport der Pakete zu ihren Partnern in die Ukraine organisieren, die sich dann um die Verteilung an die Familien vor Ort kümmern werden.

MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Konzeption und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. In und für nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen rund um die Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik. Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an insgesamt 21 operativen Standorten. Die Aktien der Müller – Die lila Logistik SE werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Firmenkontakt

Müller – Die lila Logistik Service GmbH

Oliver Streich

Ferdinand-Porsche-Straße 4

74354 Besigheim

+497143810125

info@lila-logistik.com

https://www.lila-logistik.com/de/

Pressekontakt

Müller – Die lila Logistik Service GmbH

Oliver Streich

Ferdinand-Porsche-Straße 4

74354 Besigheim

+497143810125

oliver.streich@lila-logistik.com

https://www.lila-logistik.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.