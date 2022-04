Headless-Commerce-Pionier kooperiert mit Stibo Systems

Saubere, genaue und konsistente Daten kombiniert mit Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit einer Headless-Plattform bieten besonderes Kundenerlebnis

Aarhus/Seattle, 22. April 2022 – Der Pionier für Headless Commerce, fabric, und das Stammdatenmanagement-Unternehmen Stibo Systems arbeiten ab sofort zusammen, um Unternehmen, die im Online-Handel tätig sind, zu ermöglichen, ihren Kunden eine moderne und außergewöhnliche Customer Experience zu bieten. Beim Headless oder Composable Commerce werden Rechen-, Datenspeicher- und Netzwerkressourcen von ihren physischen Standorten abstrahiert und können über eine webbasierte Schnittstelle verwaltet werden.

„Mit der Stammdatenmanagement-Lösung von Stibo Systems versetzen wir Unternehmen in die Lage, ihre verschiedenen Datendomänen zu steuern, grenzüberschreitenden Handel zu betreiben und für ihre Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis durch genaue und angereicherte Produktdaten zu schaffen. Und mit unserer Partnerschaft erfüllen wir die komplexen Anforderungen des E-Commerce von Unternehmen“, sagt Neda Nia, Chief Product Officer bei Stibo Systems.

fabric bietet eine Headless-Handelsplattform für Einzelhändler, Merchandiser und Verkäufer, um ihre E-Commerce-Aktivitäten erfolgreich zu gestalten. Ihr Headless Commerce trennt die Front- und Back-Ends von E-Commerce-Websites und -Anwendungen, um größere Flexibilität, robustere Skalierung und Funktionen wie schnellere Seitenladezeiten zu ermöglichen.

„Unternehmen, die heute erfolgreich sind, nutzen Daten auf eine Art und Weise, die früher als Science Fiction angesehen wurde“, sagt Ben Pressley, Chief Revenue Officer bei fabric. „Die innovative Technologie von Stibo Systems ermöglicht es Unternehmen sehr schnell, die Wahrheit über die Qualität ihrer Daten und Abläufe zu ermitteln. Wenn dies mit der Headless-Commerce-Produkt-Suite von fabric kombiniert wird, können Unternehmen ihre Daten effektiv operationalisieren und außergewöhnliche Erlebnisse für ihre Kunden schaffen.“

Über fabric

fabric ist eine Schlüsselkomponente des modernen Commerce Stack. Durch die Demokratisierung des Zugangs zu erstklassigen Tools für den digitalen Handel ermöglicht fabric Händlern, die von Shopify, Oracle ATG oder Salesforce Commerce Cloud (und anderen gehosteten Plattformen) nicht gut bedient werden, sich in einer E-Commerce-Welt zu behaupten. Kunden wie BuildDirect, GNC und MSC vertrauen fabric wegen seines offenen und modularen Designs, das es ihnen ermöglicht, innerhalb weniger Monate live zu gehen, ohne eine neue Plattform einrichten zu müssen. fabric ist ein Kraftmultiplikator für die bestehenden Technologieinvestitionen von Einzelhändlern und steigert nachweislich den digitalen Umsatz um das Dreifache. fabric hat seinen Hauptsitz in der Hauptstadt der Cloud, Seattle, Washington, mit Büros und Kunden auf der ganzen Welt und wird von SoftBank, Glynn Capital, Forerunner Ventures, Stripes, B Capital Group, Greycroft, Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures, Sierra Ventures, Innovation Global Capital, Ascend Venture Capital und Expa unterstützt. Weitere Informationen unter www.fabric.inc

Über Stibo Systems

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter www.stibosystems.de

