Movecat verzichtet auf die Teilnahme an der Prolight + Sound 2020

Movecat aus Nufringen bei Stuttgart, weltweit einer der führenden Entwickler und Hersteller im Bereich Bühnenkinetik, hat für dieses Jahr seine Teilnahme an der Prolight + Sound abgesagt und reagiert damit auf die deutlich verschärfte Situation bei der Ausbreitung des Covid-19 Virus. „Wir können und wollen weder unsere Mitarbeiter noch die Messebesucher unnötigen Ansteckungsrisiken mit der Infektionskrankheit aussetzen“, so Movecat Geschäftsführer Oliver Nachbauer. „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, weil wir seit vielen Jahren auf der Prolight + Sound unsere Kunden treffen und ihnen das aktuelle Equipment vorstellen können.“

Die Präsentation der Neuheiten will Movecat allerdings nachholen und dafür am 7. Mai 2020 eine Hausmesse durchführen. Geplant ist ein Fach- und Rahmenprogramm auf dem eigenen Gelände in Nufringen mit der Möglichkeit, alle neuen Geräte ausführlich kennenlernen zu können und dabei auch mit den Entwicklern zu diskutieren. Das Programm für das Movecat Open House soll demnächst veröffentlicht werden.

Bildunterschrift: Oliver Nachbauer (Foto: Movecat)

Movecat ist derzeit weltweit der einzige Hersteller im Bereich Bühnenkinetik, der praxiserprobte, geprüfte sowie real verfügbare Gesamtsysteme unter Berücksichtigung von BGV C1 und SIL3 anbieten kann – bestehend aus Kettenzügen, Trolleys, Bandzügen, Winden, Drehscheiben, Lastmess-Systemen und Netzwerk. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet, seither erfolgen Entwicklung und Produktion in Deutschland. Die kinetischen Lösungen von Movecat kommen bei namhaften nationalen und internationalen Shows, Tourneen und TV-Produktionen wie dem ESC Finale oder für die Festinstallation in renommierten Einrichtungen zum Einsatz. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach mit dem TOP 100 Preis, dem German Design Award, dem P.I.P.A. Award und mit dem VR-InnovationsPreis ausgezeichnet.

