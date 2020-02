Deutschlands ESC-Kandidat für Rotterdam steht fest

Moroccanoil gratuliert Ben Dolic

ESC presenting Partner gratuliert Ben Dolic: Er fährt im Mai 2020 für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Rotterdam. Bereits 2018 feierte der Sänger seinen ersten großen musikalischen Erfolg und belegte bei der TV-Show “The Voice of Germany” den zweiten Platz.

Mit dem Song “Violent Thing” setzte sich der 22-jährige Sänger nun gegen seine ESC-Mitbewerber durch. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren entschieden zwei unabhängige Jurys: eine “Eurovisions-Jury” mit 100 ESC-Kennerinnen und -Kennern aus ganz Deutschland, die den internationalen Zuschauergeschmack abbilden, und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis.

Der 65. Eurovision Song Contest findet 2020 in der niederländischen Stadt Rotterdam statt. Insgesamt 41 Länder nehmen am weltweit größten Musikwettbewerb teil. Am 16. Mai 2020 geht das Finale über die Bühne, am 12. und 14. Mai laufen die beiden Halbfinale.

Als Hauptsponsor in diesem und den kommenden Jahren mit dabei: Moroccanoil. Die Hair-Kultmarke übernimmt das Styling der Teilnehmer und bringt dabei seine langjährige Erfahrung aus Fashion Shows und weltweiten Red-Carpet-Events ein.

ÜBER MOROCCANOIL®

Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 65 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil, Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.

@moroccanoil

Firmenkontakt

Kribber International GmbH

Thorsten Kribber

An der Flachsröße 1 a

64367 Mühltal

06151 660 646

info@kribber.de

http://www.moroccanoil.de/

Pressekontakt

Peter Sechehaye PR

Peter Sechehaye

Stollbergstr. 11

80539 München

089 2727 2620

moroccanoil@sechehaye.com

http://www.sechehaye.com

Bildquelle: Instagram / bendolic