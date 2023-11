Buchvorstellung: Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner – Vom Raubzug zum Aufbruch zu Gerechtigkeit

Ein Kampfruf für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung

Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ ist nicht nur ein Buch – es ist eine kraftvolle, unerschrockene Forderung nach historischer Gerechtigkeit. Dieses Werk stellt die provokante These auf, dass Afrikaner und Afrikanerinnen nicht nur das Recht haben, in Europa zu leben, sondern dass Europa auch eine moralische Verpflichtung hat, sie willkommen zu heißen.

Einleitung: Die Wahrheit, die schockiert

„Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ ist kein Buch für die Zartbesaiteten. Es ist ein literarisches Erdbeben, das die Fundamente der etablierten Geschichtsschreibung erschüttert. Dieses Buch reißt die Maske der Selbstgefälligkeit des Westens herunter und legt die blutgetränkten Wurzeln seines Wohlstands bloß.

Kernthemen: Brutale Ausbeutung, moralische Schulden des Westens, das unbestreitbare Recht der Afrikaner auf eine bessere Zukunft in Europa und USA

Exklusiver Einblick in das Inhaltsverzeichnis – Ein Aufruf zur Konfrontation und Gerechtigkeit

Vorwort: Die gestohlene Geschichte – Ein kraftvoller Auftakt, der die tief verwurzelten Ungerechtigkeiten und das moralische Recht der Afrikaner auf ein Leben in Europa und Amerika thematisiert. Ein unverblümter Blick auf die historischen Wunden und die Notwendigkeit ihrer Heilung.

Die gestohlene Geschichte – Ein kraftvoller Auftakt, der die tief verwurzelten Ungerechtigkeiten und das moralische Recht der Afrikaner auf ein Leben in Europa und Amerika thematisiert. Ein unverblümter Blick auf die historischen Wunden und die Notwendigkeit ihrer Heilung. Mein Appell: Mach mit für Gerechtigkeit – Ein leidenschaftlicher Aufruf zum Engagement für Menschenrechte und Gerechtigkeit. Ein Weckruf, der die Leser dazu drängt, Teil einer Bewegung zu werden, die die Welt verändern will.

Mach mit für Gerechtigkeit – Ein leidenschaftlicher Aufruf zum Engagement für Menschenrechte und Gerechtigkeit. Ein Weckruf, der die Leser dazu drängt, Teil einer Bewegung zu werden, die die Welt verändern will. Eine erschütternde Darstellung – Bietet einen tiefgehenden Einblick in die historischen Ungerechtigkeiten und unterstreicht die dringende moralische Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu schaffen. Ein Kapitel, das die Augen öffnet und zum Handeln anregt.

Bietet einen tiefgehenden Einblick in die historischen Ungerechtigkeiten und unterstreicht die dringende moralische Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu schaffen. Ein Kapitel, das die Augen öffnet und zum Handeln anregt. Die moralische Verpflichtung – Untersucht die Verantwortung Europas und Amerikas, afrikanische Menschen als Teil ihrer moralischen Schuld aufzunehmen. Ein kritischer Blick auf die Notwendigkeit, die historischen Fehler zu korrigieren.

Untersucht die Verantwortung Europas und Amerikas, afrikanische Menschen als Teil ihrer moralischen Schuld aufzunehmen. Ein kritischer Blick auf die Notwendigkeit, die historischen Fehler zu korrigieren. Mit Blut, Leib, Tod und Geld der Schwarzen – Enthüllt die grausame Geschichte der Ausbeutung Afrikas, die den westlichen Wohlstand ermöglichte. Ein erschütterndes Zeugnis der Auswirkungen von Sklaverei und Kolonialismus.

Siehe hierzu auch: Blut-Wohlstand des Westens

Blutgeld: Die wahre Geschichte des westlichen Reichtums – Entlarvt die grausamen Wurzeln des europäischen und amerikanischen Wohlstands. Ein Kapitel, das die dunklen Geheimnisse hinter dem Glanz enthüllt.

Die wahre Geschichte des westlichen Reichtums – Entlarvt die grausamen Wurzeln des europäischen und amerikanischen Wohlstands. Ein Kapitel, das die dunklen Geheimnisse hinter dem Glanz enthüllt. Geraubtes Leben: Das unbezahlbare Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus – Bietet einen tiefgehenden Blick auf die unermesslichen Verluste und das Leiden Afrikas. Ein emotionales Plädoyer für die Anerkennung dieser historischen Verbrechen.

Das unbezahlbare Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus – Bietet einen tiefgehenden Blick auf die unermesslichen Verluste und das Leiden Afrikas. Ein emotionales Plädoyer für die Anerkennung dieser historischen Verbrechen. Schuld und Sühne: Europas moralische Schuld gegenüber Afrika – Diskutiert die historische Verantwortung Europas und Amerikas und deren Pflicht zur Wiedergutmachung. Ein starkes Argument für die Notwendigkeit der Aufarbeitung der Vergangenheit.

Europas moralische Schuld gegenüber Afrika – Diskutiert die historische Verantwortung Europas und Amerikas und deren Pflicht zur Wiedergutmachung. Ein starkes Argument für die Notwendigkeit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Die Forderung nach Gerechtigkeit: Afrikas legitimer Anspruch auf Europa – Argumentiert, warum Afrikaner ein unveräußerliches Recht haben, in den Ländern zu leben, die von ihrem Leid profitiert haben. Ein Plädoyer für die Umsetzung dieses Rechts.

Afrikas legitimer Anspruch auf Europa – Argumentiert, warum Afrikaner ein unveräußerliches Recht haben, in den Ländern zu leben, die von ihrem Leid profitiert haben. Ein Plädoyer für die Umsetzung dieses Rechts. Teufelswerk über Afrika: Auszugsliste der Verbrechen – Eine schockierende Aufzählung der Verbrechen gegen Afrika und seine Menschen. Ein Kapitel, das die Brutalität und Grausamkeit des Kolonialismus und der Sklaverei aufzeigt.

Siehe hierzu auch: Teufelswerke über Afrika

Die Wahrheit über Afrika und Europa – Ein kritischer Blick auf die Verflechtungen und Auswirkungen der europäischen Kolonialgeschichte auf Afrika. Eine Analyse, die zum Umdenken anregt.

Ein kritischer Blick auf die Verflechtungen und Auswirkungen der europäischen Kolonialgeschichte auf Afrika. Eine Analyse, die zum Umdenken anregt. Die Zukunft Afrikas: Ein Aufruf zur Gerechtigkeit – Entwirft ein Bild einer gerechteren Zukunft, in der Afrika und seine Nachkommen die ihnen zustehende Anerkennung und Entschädigung erhalten. Ein visionärer Blick in die Zukunft.

Ein Aufruf zur Gerechtigkeit – Entwirft ein Bild einer gerechteren Zukunft, in der Afrika und seine Nachkommen die ihnen zustehende Anerkennung und Entschädigung erhalten. Ein visionärer Blick in die Zukunft. Verlorene Schätze: Der Kampf um die Rückgabe afrikanischen Reichtums – Fordert die Rückgabe von Afrikas geraubten Gütern und kulturellem Erbe. Ein Appell an Europa, seine historischen Schulden zu begleichen.

Warum dieses Buch ein Muss ist

Dieses Buch ist ein dringender Appell an unser Gewissen. Es fordert uns auf, die Wahrheit über die koloniale Vergangenheit und die daraus resultierenden moralischen Verpflichtungen zu erkennen. Es ist eine unmissverständliche Aufforderung, die Stimmen der Unterdrückten zu hören und aktiv für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einzutreten.

Eine unmissverständliche Herausforderung

Dieses Buch ist ein emotionaler und provokanter Weckruf, der den Leser nicht unberührt lässt. Es ist ein Aufruf zum Handeln, eine Forderung nach einer radikalen Umgestaltung der Beziehungen zwischen Afrika und dem Westen. Seien Sie bereit, durch dieses Buch auf eine Reise mitgenommen zu werden, die nicht nur Ihre Sichtweise verändert, sondern auch die Kraft hat, die Welt zu verändern.

Ein Manifest für die Zukunft

„Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ ist ein kämpferisches Manifest, das nicht nur eine historische Analyse bietet, sondern auch konkrete Lösungen für die Wiedergutmachung historischer Ungerechtigkeiten fordert. Es ist ein Buch, das die Leser dazu aufruft, über den Tellerrand hinauszublicken und sich aktiv für die Schaffung einer Welt einzusetzen, in der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nicht nur Ideale, sondern gelebte Realität sind.

Fazit – Ein literarisches Manifest für Gerechtigkeit

„Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ ist ein provokantes, wegweisendes Werk, das die versteckten Wahrheiten unserer gemeinsamen Geschichte enthüllt. Es ist ein kraftvolles Plädoyer für die moralische Verantwortung Europas und Amerikas, die historischen Vergehen anzuerkennen und durch Taten der Gerechtigkeit und Entschädigung Wiedergutmachung zu leisten. Ein unverzichtbares Buch für jeden, der bereit ist, Teil einer Bewegung zu sein, die die Welt verändern wird.

auch erhältlich bei

sowie in deiner Lieblingsbuchhandlung!

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet. Wir veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

