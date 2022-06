Monkeys, Dolphins und Eagles: Das vielseitige Kinder- und Jugend Unterhaltungsprogramm der Iberostar Hotels

Palma de Mallorca/ Frankfurt am Main, 14. Juni 2022 – Die Familienhotels von Iberostar sind die perfekte Wahl für Urlaub mit Kindern. Mit über 140 Aktivitäten bietet das exklusive Kinder-Unterhaltungsprogramm Star Camp der Hotelgruppe Spiel und Spaß und weckt nebenbei die Kreativität der Kinder und Jugendlichen. Zudem ist das umfangreiche Programm speziell auf die Bedürfnisse der Kinder in verschiedenen Altersklassen zugeschnitten und fördert deren individuelle Fähigkeiten.

Urlaub sorgt nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern für Erholung. Durch das umfangreiche Angebot in den Iberostar Hotels erhält die ganze Familie Gelegenheit, sich auszuruhen und zu entspannen. Um auch den Kindern eine erlebnisreiche Zeit zu bieten, verbindet das Star Camp-Programm Unterhaltung und echte Werte miteinander, was nicht nur Spaß macht, sondern die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Entwicklung unterstützt und ihre Talente entdeckt und fördert. Das Unterhaltungsprogramm basiert auf der Theorie der multiplen Intelligenzen, die davon ausgeht, dass Intelligenz durch die Wechselbeziehung und die Zusammenarbeit von Menschen entsteht. Auf diese Weise werden die Kinder durch die Teilnahme an Spielen und anderen Freizeit- und Bildungsaktivitäten ermutigt, zu interagieren und eng zusammenzuarbeiten.

Altersgerechte Unterhaltung zur Förderung der Entwicklung

Zu den Aktivitäten des Star Camps gehören beispielsweise kulinarische Unternehmungen wie sensorische Menüs, bei denen Kinder die Zutaten erschmecken müssen, Informationen zu einer gesunden Küche durch die Pflege des Gemüsegartens, die Teilnahme an unterhaltsamen Kochprogrammen ebenso wie das Erschaffen eigener Kunstwerke, ökologische Wanderungen oder auch die Durchführung wissenschaftlicher Experimente.

Jedes Kind erhält bei Ankunft im Iberostar Hotel ein Starter-Kit mit entsprechendem Equipment, um die Freizeitabenteuer in vollen Zügen genießen zu können. Um die Aktivitäten und Räumlichkeiten an die konkreten Bedürfnisse und Fähigkeiten der einzelnen Kinder anzupassen, erfolgt die Aufteilung in drei Altersgruppen: Die jüngeren Kinder besuchen die Gruppen Monkeys (Kinder von 4-7 Jahren) und Dolphins

(Kinder von 8-12 Jahren), während ältere Kinder und Jugendliche in der Gruppe Eagles (Teenager von 1317 Jahren) ein entsprechendes Angebot finden.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen

Iberostar steht für verantwortungsvollen Tourismus, was in jedem Winkel der Hotels zu spüren ist. So widmet das Star Camp wöchentlich einen ganzen Tag den Ozeanen – ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Mit der Bewegung Wave of Change verpflichtet sich die Hotelgruppe zur Erhaltung der Meere und Ozeane und möchte damit zur Entwicklung eines zunehmend verantwortungsbewussten Tourismus beitragen. Dazu setzt Iberostar auf drei Säulen: Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft, Förderung eines verantwortungsvollen Konsums von Fisch und Meeresfrüchten sowie Erhaltung gesunder Ökosysteme an den Küsten. Anhand unterhaltsamer Aktivitäten und Informationen zum Thema Mikroplastik sowie beim Basteln mit recycelten Materialien lernen die jungen Menschen im Star Camp spielerisch den Umgang mit nachhaltigen Ressourcen sowie Spannendes über den Umwelt- und Artenschutz.

Eindrücke zum Unterhaltungsprogramm „Star Camp“

