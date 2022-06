Ledlenser präsentiert sicheres Licht auf der Interschutz 2022

Stand G43 in Halle 14/15: Auf der Messe in Hannover zeigt Ledlenser mobile Lichtlösungen für Feuerwehr, Rettungswesen, Katastrophenschutz und andere Sicherheitsbereiche

Solingen, im Juni 2022 – Ob bei der Brandbekämpfung, der Suche nach Vermissten oder bei Naturkatastrophen: In Extremsituationen werden starke und zuverlässige Lichtquellen gebraucht. Ledlenser hat daher ein breites Sortiment an funktionsreichen, robusten Stirn- und Taschenlampen entwickelt, um Helferinnen und Helfer bei ihren anspruchsvollen Einsätzen mit dem exakt passenden, portablen Licht zu versorgen – von der handlichen Stiftleuchte bis zum Suchscheinwerfer. Eine Auswahl aus dem umfangreichen Sortiment stellen die Lichtexperten aus Solingen in diesem Jahr auf dem Branchentreff in Hannover vor.

Im Fokus stehen dabei neue Modelle der ATEX-zertifizierten EX-Leuchten, die speziell für Feuerwehr-Einsätze konzipiert wurden. Die lichtstarken Modelle sind explosionsgeschützt und hart im Nehmen, zudem bieten sie dank des patentierten Fokussiersystems einen nahtlosen Wechsel von Fern- zu Nahsicht. Neben weiteren Neuheiten zeigt Ledlenser auch Bewährtes auf dem Messestand. Dazu gehören Modelle aus der Work-Linie, die nahezu jeden Arbeitseinsatz mit dem richtigen Licht bereichern, sowie die hochwertigen Begleiter für Alltag und Freizeit aus der Core-Linie. Auch die Profilampe X21R kann auf der Messe bestaunt werden: Mit 5.000 Lumen Lichtleistung bei einer Leuchtweite von bis zu 800 Metern ist dieses Flaggschiff ein leistungsstarker Suchscheinwerfer, dessen Lichtstrahl über eine Länge von acht Fußballfeldern reicht.

Die Interschutz 2022, die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit, findet vom 20. bis 25. Juni 2022 auf dem Messegelände in Hannover statt. Ledlenser stellt am Stand G 43 in Halle 14/15 aus.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

—

Download der Mitteilung im Word-Format: 2022_07_Ledlenser_Presseticker_Interschutz



Mit diesem Link erhalten Sie eine Bildauswahl.

—

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-marketing.com