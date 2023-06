MOLABO erhält den Electric & Hybrid Marine Award „Neue Antriebstechnologie des Jahres 2023“

MOLABO NEWS Ottobrunn, 21.06.2023 – MOLABO, ein führender Anbieter innovativer elektrischer Antriebslösungen, wurde auf der Electric & Hybrid Marine Expo Europe mit dem prestigeträchtigen Preis „New Propulsion Technology of the Year“ ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht MOLABOs Engagement, neue Maßstäbe für Innovationen in der Marineindustrie zu setzen.

Die Auszeichnung würdigt MOLABOs bahnbrechende 48 Volt-Plug&Play-Systemlösung, die den weltweit leistungsstärksten 48 V-Antrieb, die MOLAConnect Box, auswählbare Batteriekapazitäten und andere wichtige Komponenten für den Bootsantrieb umfasst. Mit MOLABOs 48 Volt-Technologie bedarf es keinerlei Hochvolt-Schutzmaßnahmen, dies ermöglicht eine sichere und einfache Installation. Die vorverkabelte MOLAConnect Box und die vorkonfigurierten Batteriebänke reduzieren den Installationsaufwand um die Hälfte und verdeutlichen MOLABOs Fokussierung auf Benutzerkomfort.

„Wir sind unglaublich stolz, den Preis in der Kategorie „Neue Antriebstechnologie des Jahres“ der Electric & Hybrid Marine Awards zu erhalten“, sagt Adrian Patzak, Geschäftsführer von MOLABO. „Unser 48 Volt-Hochleistungssystem setzt einen neuen Standard bei Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Plug & Play-Installation. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nachhaltige Mobilität weltweit zu ermöglichen.“

Die Electric & Hybrid Marine Awards, die nun schon zum achten Mal vergeben werden, sind international angesehen und stehen für kontinuierlichen Fortschritt in der Marineindustrie. Die Jury, bestehend aus führenden Schifffahrtsjournalisten, Branchenexperten und Wissenschaftlern, wählte MOLABOs Nominierung aufgrund des außergewöhnlichen Designs, Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit aus. Dieser Award bestätigt MOLABOs Position als ein führender Innovator auf dem Gebiet der nachhaltigen maritimen Antriebstechnologie.

MOLABO wurde 2016 in Ottobrunn bei München gegründet und produziert in Deutschland den weltweit ersten und leistungsstärksten 48 Volt-Hochleistungs-Elektroantrieb. MOLABO sieht seine Mission darin, mit berührsicheren Niedervolt-Elektrolösungen weltweit nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Der 50 kW-Elektromotor ARIES 50 enthält eine Safe-to-Touch-Technologie und kann ohne Hochvolt-Sicherheitsmaßnahmen und -Trainings sicher, einfach und schnell installiert werden.

ARIES 50 vereint Motor und Controller in einer Einheit. Diese kompakte Lösung lässt sich leicht integrieren und benötigt nur einen geringen Verkabelungsaufwand auf kleinstem Bauraum. Die effizienten Niedervoltkomponenten erreichen einen gemessenen Systemwirkungsgrad von über 95 % im optimalen Betriebspunkt. Der Systemwirkungsgrad beschreibt dabei die kombinierte Effizienz aus Motor (97 %) und Controller (98 %).

